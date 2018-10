High Tea met Gordon voor eenzame ouderen in Amsterdam en duizend andere wensen vervuld op Nationale Ouderendag



Amersfoort, woensdag 3 oktober 2018 - Op Nationale Ouderendag, vrijdag 5 oktober aanstaande worden in heel Nederland circa 1.000 wensen van eenzame ouderen vervuld door vrijwilligers van het Ouderenfonds. Het is alweer de 10e keer dat deze dag wordt georganiseerd. De dag vindt traditiegetrouw plaats in de Week tegen Eenzaamheid die dit jaar nog tot 6 oktober duurt. Door heel het land krijgen ouderen de kans om aan de dagelijkse sleur te ontsnappen en weer even helemaal 100% ‘mee te doen’ aan allerlei activiteiten, mogelijk gemaakt door vrijwilligers uit hun regio.



Aan de High Tea met Gordon in het Lloyd hotel



In Amsterdam komen circa 30 ouderen van welzijnsorganisatie Dynamo uit de stad bij elkaar. Dat gebeurt in het vernieuwde Lloyd Hotel, een historisch en eigenzinnig Amsterdams onderkomen waar directeur Corina Gielbert van het Nationaal Ouderenfonds het welkomstwoord doet. Niemand minder dan zanger, presentator en ondernemer Gordon schuift aan en ook radionieuwslezer, schrijfster en presentatrice Hannelore Zwitserlood komt langs. Tijdens de middag entertaint een goochelaar het publiek en worden de ouderen op hun wenken bedient.



De nieuwe eigenaar van het Lloyd hotel Rocco Veenboer vervult de wens van de ouderen uit zorghuis Dynamo met liefde: “In het Lloyd is iedereen welkom, jong en oud, uit alle windstreken. We vinden het geweldig dat we deze middag kunnen organiseren voor ouderen in onze eigen stad. Ze zijn even uit de dagelijkse rompslomp en leren elkaar beter kennen. Je wilt zelf als je oud bent toch ook niet in je eentje zitten?”.



Welzijnsorganisatie Dynamo vindt het belangrijk dat alle bewoners kunnen meedoen in hun omgeving en stimuleert en ondersteunt bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving zodat niemand aan de kant hoeft te staan. Dynamo Begeleider Jop Hamelinck sprak de wens namens de ouderen uit. “Zij spreken regelmatig het verlangen uit om een uitje te maken in eigen stad. Dat is nou eenmaal heel lastig. We zijn dus heel blij dat deze wens tijdens Nationale Ouderendag kon worden vervuld door het Lloyd Hotel en kijken er enorm naar uit”.



Wensen van Groningen tot en met Noord-Brabant



Ook dit jaar zijn er spectaculaire en bijzondere wensen. Zo maakt in Teugen een 92-jarige blinde heer een duo parachutesprong met dank aan de gepassioneerde inzet van het comité van vrijwilligers in zijn woonplaats. Krijgt een dame in Zutphen eindelijk een archeoloog op bezoek die haar jaren oude collectie stenen op waarde komt schatten, en wil een dame uit Drenthe graag zoete herinneringen ophalen in de Indische tuinen in Kalenkote te Overijssel.



Maar er zijn ook simpelere wensen. In Gelderland drinkt een vrijwilliger met een dame in centrum Harderwijk een kopje koffie omdat zelfstandig de deur uitgaan niet meer goed lukt. In Wageningen heeft een dame iemand nodig die met haar wil rummikubben, want dat is zo lastig in je eentje. De rondrit op een duofiets in Groningen maakt de dag van een oudere dame in Marum compleet. En, een dagje op pad met een schaapsherder was voor een weduwe uit het Gelderse Berkelland reden om een gedicht te schrijven over haar overleden man die zo dol op schapen was.



In het Noord-Brabantse Nuenen wil een meneer zo graag weer eens een keer een nest jonge honden knuffelen. Een dorpsgenoot koos voor het eten van een Bosche bol in ’s-Hertogenbosch. Een mevrouw in Breda zoekt gewoon een praatje met iemand en diende daarom haar wens in.