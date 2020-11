Dubline lanceert nieuwe mobiele zakelijke bel app voor ondernemers

Alphen aan den Rijn, 06-11-2020



Zakelijke dienstverlener Dubline lanceert vandaag een nieuwe zakelijke bel app met 'belfie-modus' voor ondernemers.



Met deze Belfie modus toont de Dubline app bij het overgaan op welk nummer er gebeld wordt. De nummers (max 5) krijgen een naam en deze is te zien op het scherm. Deze nieuwe feature zorgt er dus voor dat de ondernemer precies weet voor welk bedrijf, website, project of activiteit er gebeld wordt. Het is direct zichtbaar hoe er moet worden opgenomen.



In de app krijgt elk nummer een eigen Voicemail box die gratis en apart te beluisteren is. Het voicemail welkomstbericht kan voor elk nummer gepersonaliseerd worden.



Bij een gemiste oproep wordt in de gemiste oproepen lijst getoond voor welk nummer/naam de oproep was.



In een Dubline account kunnen maximaal 5 nummers geactiveerd worden met deze functionaliteit en hier is geen extra simkaart of e-sim voor nodig. Deze functionaliteit is zowel beschikbaar voor IOS als Android.



Webshops



Deze vernieuwing van Dubline is optimaal voor bijvoorbeeld webshop eigenaren. Per webshop zijn er vaak aparte telefoonnummers. Met de Dubline app is het dan heel eenvoudig om vanuit 1 bel app de telefonie af te handelen.



Over Dubline



Dubline is de bel oplossing voor zakelijk nederland. Met de Dubline bel app wordt een extra nummer actief op de mobiel. Hiermee wordt heel eenvoudig een scheiding aangebracht van zakelijk en privé.



2 of meer nummers op 1 toestel



Op elke iPhone of Android mobiel kan de Dubline app geïnstalleerd worden om 1 of meerdere nummers toe te voegen en ook om te delen met een collega.



Vernieuwing features van de Dubline app



Nummerherkenning gekoppeld aan je bedrijfsnaam voor inkomende oproepen (voor welk bedrijf of website wordt er gebeld). Elk nummer heeft een eigen voicemailbox.