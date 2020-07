ASSA ABLOY neemt FocusCura in Nederland over

ASSA ABLOY heeft een overeenkomst getekend voor de overname van FocusCura, een toonaangevende aanbieder van technologische oplossingen voor ouderenzorg op de Nederlandse en Belgische markt.



Het vergroten van de onafhankelijkheid van een groeiende doelgroep kwetsbare en oudere mensen, wordt in toenemende mate bereikt door het aanbieden van innovatieve digitale zorgoplossingen die traditionele zorgverlening ondersteunen. Met de bundeling van krachten van FocusCura en Phoniro in ASSA ABLOY ontstaat een Europese digitale leider in technologie voor ouderenzorg. Het doel hiervan is een rijker leven mogelijk te maken voor onze groeiende populatie ouderen, de operaties voor zorgorganisaties te verbeteren en gemoedsrust te geven aan families en vrienden. FocusCura gaat verder onder het merk FocusCura in Nederland en België.



“Ik ben erg verheugd om FocusCura te verwelkomen binnen ASSA ABLOY Global Solutions in de Business Area Senior Care. We delen echt de passie voor innovaties en digitale oplossingen die een essentieel verschil maken in de ouderenzorg. Het sterke aanbod van complementaire oplossingen en de gecombineerde expertise zal ten goede komen aan bestaande en nieuwe klanten van beide bedrijven in al onze markten", aldus Pontus Björnsson, Head of Senior Care, ASSA ABLOY Global Solutions en CEO Phoniro.



“FocusCura is een pionier en leider in digitale oplossingen voor ouderenzorg in Nederland. We zijn trots om onderdeel te worden van ASSA ABLOY Senior Care, wat ons digitale aanbod aan klanten en cliënten zal verbeteren,” aldus Raoul Zaal, CEO van FocusCura.



Over Phoniro



Phoniro is een IT-bedrijf met een belangrijk doel. We maken een rijker leven mogelijk voor onze groeiende populatie ouderen. Phoniro is een marktleider in digitale oplossingen voor deze doelgroep. Sinds 2018 maken we deel uit van ASSA ABLOY en de business area Senior Care in Global Solutions. Aangezien de doelgroep ouderen snel groeit, is digitalisering essentieel om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen blijven bieden. Phoniro Care is ons geïntegreerde cloudplatform voor alle oplossingen en bevat modules voor digitaal sleutelbeheer, tijdregistratie, alarming en bezoeken op afstand. Onze oplossingen worden gebruikt door meer dan 200 zorgorganisaties die meer dan 150.000 klanten bedienen in Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, het VK, de VS en Nederland. Ga voor meer informatie naar www.phoniro.com



Over FocusCura



FocusCura helpt mensen langer onafhankelijk te blijven en de controle te behouden door het ontwikkelen van zorginnovaties en het aanbieden van een breed scala aan producten en diensten. Met tienduizenden zorgalarmeringsaansluitingen, geïnstalleerde toegangsoplossingen en slimme medicatie dispensers, maken meer dan 100.000 ouderen gebruik van onze innovaties. FocusCura heeft een innovatief IoT-platform ontwikkeld en in combinatie met technologiediensten stelt dit zorgorganisaties in staat zich te concentreren op zorg. FocusCura heeft een gediversifieerde klantenkring met een groeiend B2C-klantenbestand. Ga voor meer informatie naar www.focuscura.nl