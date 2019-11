Eenzame mensen eregasten in de Koninklijke Schouwburg

Niemand eenzaam in Het Nationale Theater



Samen met de Haagse Community tegen Eenzaamheid organiseert Het Nationale Theater een theateravond voor eenzame mensen bij de voorstelling The Children op dinsdag 5 november. Ze worden als eregasten ontvangen door regisseur en artistiek leider Eric de Vroedt in de Koninklijke Schouwburg. Na afloop van de voorstelling krijgt de groep een meet and greet achter de schermen met de acteurs.



Eric de Vroedt: “Het Nationale Theater is bij uitstek een plek van ontmoeting. Voor, tijdens en na de voorstelling ervaart het publiek dezelfde gezamenlijke ervaring. De theatervoorstelling is de bindende factor, de theaterzalen de plek van samenkomst. Actuele thema’s komen op het toneel ter sprake en vormen het onderwerp van discussie na afloop in de foyer of aan de bar. Het is een plek voor iedereen in de stad. Een plek waar verhalen verteld worden. Je ontmoet er mensen die hetzelfde denken als jij of juist heel anders. In veel gevallen faciliteren wij de ontmoeting. Het toneel- en danskijkersproject is een goed voorbeeld. In een groep zien de deelnemers 16 voorstellingen per seizoen. Het Nationale Theater organiseert daarbij altijd een voor- of nagesprek. Je weet daardoor precies wie er bij jou in de groep zit want je ontmoet elkaar een flink aantal keer per jaar. Allemaal theaterliefhebbers. Inmiddels zijn er veel varianten ontstaan vanuit het toneel- en danskijkerproject. De buurtgenoten van Zaal 3 ontmoeten elkaar bij een maaltijd voorafgaand aan de voorstelling. Gezamenlijk eten vormt ook een onderdeel van de Moksi Patu en de Salaamreeksen. Er wordt gekookt uit de keuken van het land van de voorstelling.”



Samenwerking met de Haagse Community tegen Eenzaamheid



De Haagse Community tegen Eenzaamheid bestaat uit ondernemers die binnen hun eigen bedrijfsvoering lokale eenzaamheid op een concrete en actieve wijze bestrijden. Het netwerk bestaat uit kleine, middelgrote en grote Haagse bedrijven die met hun hart ondernemen kansen zien, initiatief nemen en waarde creëren. Zoals de sportschool die naast bewegingslessen voor ouderen ook een klaverjasmiddag organiseert. In Loosduinen organiseren kappers en schoonheidsspecialisten samen beautydagen voor wijkbewoners.



Cijfers over eenzaamheid in Den Haag



Onderzoek van GGD Haaglanden uit 2016 heeft de volgende resultaten



-52% van de inwoners voelt zich matig tot zeer ernstig eenzaam.



-In 2008 was dat 39% iets meer mannen (55%) dan vrouwen (50%) voelt zich eenzaam



-Ouderen met een hoge leeftijd (85 jaar en ouder) maar ook jongeren (15 tot 34 jaar) voelen zich vaker eenzaam





Eenzaamheid is een probleem in de hele stad.



Het Nationale Theater is thuis in Den Haag



