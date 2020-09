Startup Xopobox reikt nabestaanden een helpende hand met afwikkeling administratieve zaken

Startup Xopobox.com biedt een platform voor haar gebruikers aan om hun persoonlijke administratie, wensen en instructies in te richten in de cloud zodat deze gegevens eenvoudig toegankelijk zijn voor nabestaanden.



Opruimen geeft mensen een goed gevoel. Toch worden de meeste (externe) documenten zoals contracten nog steeds in multomappen of schoenendozen bewaard. Hierdoor raken documenten over de jaren zoek en zijn de belangrijke documenten zoals een levensverzekeringspolis niet makkelijk toegankelijk voor familie of vrienden. Het is niet voor niks dat er duizenden erfgenamen geen idee hebben dat ze recht hebben op een erfenis.



Xopobox.com biedt een onafhankelijk platform waar gebruikers een privé box in de cloud kunnen creëren dat templates heeft om uitvaartwensen, persoonlijke afscheidsvideo’s/ berichten, instructies, sociale mediawachtwoorden en belangrijke documenten vast te leggen en te ontvangen, allemaal op 1 centrale plek. De gebruiker kan een begunstigde aan de box toevoegen. De begunstigde kan vervolgens de box ontgrendelen als er iets met de gebruiker gebeurt. Op deze manier kan de nabestaande beschikken over belangrijke informatie zonder een heel huis te hoeven doorzoeken om bijvoorbeeld dat oude familierecept overdragen aan de kinderen.



Met een groeiend aantal alleenstaanden is er vaak geen huisgenoot meer die weet waar alle belangrijke dingen liggen. En bij samenwonenden is er meestal 1 van de 2 die alles weet van de financiële zaken. De meest gehoorde reactie van de gebruikers is dan ook; ‘’ja, mijn partner heeft geen idee waar alles ligt en wat er moet gebeuren als er iets met mij gebeurt’. Een andere reactie is dat mensen ervaren hebben dat documenten die lang bewaard moeten worden (en meerdere harde schijven overleven) kwijtraken door de jaren. Garantiebewijzen, samenlevingscontract. bonnetje van trouwringen, foto’s van je IPAD1 die altijd nog eens keer zou overgezet moesten worden.



Het verschil met andere cloudoplossingen is dat Xopobox gericht is op jouw persoonlijke administratie en met name externe documenten en niet zozeer de back up van Word en Excel documenten. De box is standaard ingericht met diverse mappen om de gebruiker te helpen alles vast te leggen. Om wensen en instructies vast te leggen zijn speciale templates. Het is mogelijk om een begunstigde te kiezen voor financiële zaken en iemand anders die op basis van instructies, spullen met emotionele waarde verdeelt. Een andere manier om documenten in de box te krijgen is ‘document mail’. Hierbij kan de gebruiker of een documentaanbieder zoals een verzekeringsmaatschappij een document naar de box van de gebruiker sturen waarbij het document direct in de box wordt geplaatst. Hierbij wordt alleen de attachment opgepakt en in de box geplaatst.



De mogelijkheden van verdere innovatie zijn oneindig. Misschien heb je over een aantal jaar wel een Xopobox chip in je arm die alleen uitgelezen kan worden als je hart gestopt is met kloppen’.



Zeker in deze tijd zouden mensen zich moeten realiseren dat het goed is om de belangrijke zaken vast te leggen en aangezien alle horeca op tijd dicht moet, hebben mensen alle tijd om op zaterdagavond een Xopobox te vullen met oa al die vouchers en tickets die je hebt gehad van geannuleerde events.



Xopobox.com |Store what really matters!