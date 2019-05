Topmodel Marjan Jonkman in actie voor SOS Kinderdorpen met The Hike

20 mei, AMSTERDAM – Internationaal topmodel Marjan Jonkman komt in actie voor haar goede doel SOS Kinderdorpen. Ze heeft zich ingeschreven voor The Hike Ghana. In november reist het model naar het West-Afrikaanse land om deel te nemen aan deze uitdagende 24-uurs sponsorloop.



Marjan Jonkman doet samen met haar broer en zus mee aan The Hike. Op die manier zet de familie Jonkman zich in voor kinderen in Ghana die het moeten stellen zonder veilige en liefdevolle familie. Marjan: “Wij zijn opgegroeid in een liefdevol nest. Mijn ouders en broer en zus zijn echt mijn fundament, ik kan op hen terugvallen. Elk kind zou dat moeten hebben. Het geeft namelijk vertrouwen om de wereld te ontdekken en je dromen na te jagen. Super dat ik nu samen met mijn zus en broertje iets kan doen om het werk van SOS Kinderdorpen te steunen”.



Met iedere stap het verschil maken



In twee keer twaalf uur loopt Marjan Jonkman zoveel mogelijk kilometers voor SOS Kinderdorpen in Ghana en laat zich daarbij sponsoren. Zo maakt ze met iedere stap die ze zet een verschil in het leven van kinderen die deze steun heel hard nodig hebben. Elke deelnemer aan The Hike Ghana dient minimaal 1500 euro aan sponsorgeld te werven. De organisatie streeft ernaar om The Hike te starten met 50 Nederlandse en 50 Ghanese deelnemers. Met de inschrijving van de familie Jonkman zijn er inmiddels 28 Nederlandse deelnemers. Inschrijven kan nog op de website: https://ghana.sosthehike.nl/. SOS Children’s Villages Ghana, de lokale zusterorganisatie, werft de Ghanese deelnemers.



The Hike vindt plaats op 16 en 17 november rond de stad Tema, aan de Volta rivier en in Shai Hills. Deelnemers dienen zelf hun vliegtickets en accommodatie te boeken voor en na The Hike. Op 15 november is de kickoff bijeenkomst in Accra.



Ambassadeur van SOS Kinderdorpen



Marjan Jonkman is sinds 2018 ambassadeur van SOS Kinderdorpen. Daarvoor reisde ze eerder af naar Oeganda om daar het familiegerichte werk van de organisatie te zien. Ze ontmoette kinderen en families in onder meer een kinderdorp en familieversterkend programma.