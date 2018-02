Cees Debets Directeur Theater bij Het Nationale Theater

Het Nationale Theater heeft Cees Debets benoemd tot Directeur Theater. Hij zal deel uitmaken van de driekoppige directie die verder bestaat uit een Directeur Zakelijk en Artistiek Leider. Met de wijziging in het directiemodel maakt de organisatie zich op voor de volgende fase in het fusietraject. De Raad van Toezicht van Het Nationale Theater hoopt binnen afzienbare tijd ook de Directeur Zakelijk te benoemen.



Cees Debets maakte vanaf januari 2017 deel uit van de fusiedirectie van Het Nationale Theater als Directeur Programmering. Daarvoor was hij directeur Theater aan het Spui. Debets: “Ik heb het afgelopen jaar met enorm veel plezier in de fusiedirectie gefungeerd. We hebben het eerste jaar mooie successen behaald met Het Nationale Theater. Ik heb ontzettend veel zin om hieraan verder te werken en de organisatie verder te begeleiden in de komende stappen.”







Voorzitter van de Raad van Toezicht van Het Nationale Theater Pierre Heijnen geeft aan “verheugd en vol vertrouwen” te zijn over de aanstelling van Debets, die met zijn ervaring en visie Het Nationale Theater nog steviger kan positioneren als een krachtige theaterorganisatie.