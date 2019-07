7 vergeten crises: nieuwe zomercampagne van Stichting Vluchteling



Stichting Vluchteling geeft deze zomer aandacht aan vergeten crises in de wereld. Tot en met het einde van augustus komen iedere week vluchtelingen en ontheemden in beeld, die vergeten en onzichtbaar zijn. En waar niemand naar luistert. ‘Honger, dagenlang lopen op zoek naar een veilige plek, en hopen dat de volgende bom niet in jouw buurt ontploft. Deze zomer maken we elke week een vergeten crisis in de wereld zichtbaar’, zegt Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling.



Deze week staat Irak in de schijnwerpers, en met name Jezidis die op gruwelijke wijze slachtoffer zijn geworden van Islamitische Staat. Stichting Vluchteling wil de hulp aan deze minderheid flink opschroeven met medische hulp, met name in de gebieden waar de Jezidis heel langzaam naartoe terugkeren, en eerste hulp na terugkeer uit IS-gevangenschap.



Pas bevrijd en teruggekeerd uit het Kalifaat



Er rijdt een door Stichting Vluchteling gefinancierde mobiele kliniek in de Sinjar bergen, waardoor Jezidis in de meest geïsoleerde gebieden toch naar de dokter kunnen. En samen met de lokale partner Yazda helpt Stichting Vluchteling ook met eerste opvang van ruim 200 Jezidi slachtoffers die pas zijn bevrijd en teruggekeerd uit het Kalifaat. ‘Een druppel op de gloeiende plaat’, bevestigt Ceelen, ‘want er zijn vele duizenden Jezidi mannen, vrouwen en kinderen die dringend en meer hulp nodig hebben.’ Jezidis zijn van het begin tot het eind in de steek gelaten door de internationale gemeenschap’, zegt de directeur van Stichting Vluchteling, die deze week dan ook extra aandacht geeft aan deze vergeten minderheidsgroep.