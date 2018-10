Zorgorganisatie Amstelring heeft drie nieuwe leden Raad van Toezicht

Stichting Amstelring Groep heeft per 1 augustus 2018 drie nieuwe leden in de Raad van Toezicht: mevrouw Annemarie van Dalen, de heer Pieterbas Lalleman en de heer Robert Muijsers.



Drie nieuwe leden zijn op 1 augustus 2018 toegetreden tot de Raad van Toezicht van zorgorganisatie Amstelring: mevrouw Annemarie van Dalen, de heer Pieterbas Lalleman en de heer Robert Muijsers. Zij vervangen in de Raad van Toezicht Amstelring: de heer Cor Overhage, die na volmaken van zijn laatste termijn op 1 september 2017 aftrad en mevrouw Sophia de Rooij, die vanwege haar benoeming tot hoogleraar Ouderengeneeskunde in Groningen per 31 december 2017 aftrad.



Er zijn drie, in plaats van twee leden aangesteld, omdat medio 2019 de huidige voorzitter Raad van Toezicht, Hans Klein Breteler, zal aftreden wegens het volmaken van zijn tweede en laatste termijn als voorzitter.



De nieuwe Raad van Toezichtleden Amstelring zijn:



-Mevrouw dr. Annemarie van Dalen is organisatieantropoloog en werkt als bestuurder, toezichthouder en adviseur in de zorg.



-De heer dr. Pieterbas Lalleman, onderzoeker en verpleegkundige. Hij is betrokken bij de masteropleidingen van de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast deze academische activiteiten werkt hij enkele uren per week als wijkverpleegkundige.



-De heer drs. ing. Robert Muijsers is ondernemer, bedrijfskundige en bouwkundig ingenieur. Hij heeft ruime kennis over en ervaring met vastgoed, huisvesting en technologie in de gezondheidszorg.





De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur Amstelring zijn verheugd met deze toetreding. Met deze benoemingen bestaat de Raad van Toezicht Amstelring per 1 augustus 2018 uit:



-Mevrouw A.C.S. Atzema



-Mevrouw dr. A. van Dalen PhD



-De heer drs. J.J.A.H. Klein Breteler



-De heer dr. P. Lalleman



-De heer L. Lombaers



-De heer drs. ing. R.A.J. Muijsers



-De heer F.S.A. Verhoef