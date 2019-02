Bijzonder Iers concert in Fort 1881

HOEK VAN HOLLAND - Wie aan Ierland denkt, denkt aan mystieke landschappen, gastvrije mensen en adembenemende muziek. Merain (zang, viool, Keltische harp) heeft in haar concertprogramma Celtic Ways de prachtigste Ierse muziek verzameld. Laat u op zaterdagavond 16 maart in het imposante Fort 1881 meevoeren in Merain’s verfijnde Ierse sferen vol melancholie en vrolijkheid. Een heerlijk avondje uit met mooie muziek op een bijzondere locatie.



Op St. Patrick’s Day wordt jaarlijks de beschermheilige van Ierland met muziek en veel groen herdacht. Merain geeft ter ere van deze dag een concertweekend op bijzondere locaties. Wilt u zonder de boot of het vliegtuig te hoeven pakken de fijne Ierse sfeer ervaren? Kom dan naar Fort 1881 voor betoverende Ierse muziek, van barok tot pop.



In dit concert klinken vrolijke jigs, reels en traditionele Ierse liederen en melodieën, zoals ‘Come by the Hills’ en ‘Siúil a Rún’ die Merain in geheel eigen arrangementen speelt. Daarnaast voert Merain u terug naar oude tijden van 17de eeuwse harpisten zoals O’Carolan. Ronduit verrassend zijn de akoestische covers van modernere Ierse bands als Enya, U2 en Luka Bloom.



Kortom: een heerlijk feelgood concert met afwisselende en verrassende bewerkingen, mooie anekdotes, een snufje geschiedenis en natuurlijk het aanstekelijke speelplezier van Merain.



De van origine klassieke musiciennes van Merain verzamelen, bewerken en schrijven zelf de muziek die zij in hun concerten spelen en hebben daarmee een geheel eigen genre gecreëerd. Merain bestaat uit drie artiesten die hun instrumenten tot in de finesse beheersen: Mirjam Rietberg (Keltische harp), Mieke Manschot (zang) en Sandra Wallner (viool). Het trio speelt in Nederland, Duitsland en Luxemburg en is regelmatig te gast bij radio 4.



Kranten schreven over eerdere concerten:



“Buitengewone klankmagie” - Die Rheinpfalz



"Het trio met bevlogen professionele musici (...) weet volksmuziek uitnemend te vermengen met klassieke invloeden." - Noord-Hollands Dagblad



zaterdag 16 maart 2019, 20:00 uur



Fort 1881, Stationsweg 80-82, 3151 HS Hoek van Holland



Kaarten zijn online te bestellen: €15,- (kinderen t/m 15 jaar €10,-) via www.meraintrio.com.