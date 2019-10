Unieke patiëntenservice helpt juist gebruik van medicatie

Vandaag introduceert Teva tijdens het KNMP Congres in Utrecht een nieuwe service voor meervoudig chronische patiënten, mantelzorgers en professionele zorgverleners. Deze service, Mijn Geneesmiddel in Beeld, kan hen helpen om een beter overzicht te krijgen van alle medicijnen die een patiënt gebruikt. Een voor iedereen te begrijpen innamekaart: eenvoudig geprint op papier of in een email. Hiermee voegt Teva een nieuwe service toe aan haar dienstverlening aan apotheken.



Niet alle patiënten die veel (verschillende) geneesmiddelen gebruiken zijn in staat om goed het volledige overzicht te kunnen houden over het juiste gebruik van alle medicatie, ondanks de informatie en steun die de apotheek al biedt op dit vlak.



In de ogen van Teva miste een belangrijke schakel: Mijn Geneesmiddel in Beeld geeft in één oogopslag het volledige overzicht van de receptgeneesmiddelen voor een patiënt: een afbeelding in kleur van de verpakking van elk Teva geneesmiddel en een afbeelding in kleur van de tablet of capsule van Teva. Daarbij ziet men per geneesmiddel direct de etikettekst, het persoonlijke inname- en doseerschema, waarvoor het geneesmiddel bedoeld is, evenals instructies of waarschuwingen per geneesmiddel. Met de begrijpelijke pictogrammen in één overzicht kunnen patiënten en de mensen in hun omgeving helpen bij het juiste gebruik van alle medicatie. Apotheker Mathijn Brummelhuis, betrokken bij de ontwikkeling en deelnemer van de pilot zegt daarover: “Het was mooi om te zien hoe enthousiast onze klanten reageerden op de duidelijke innamekaart. Ook medewerkers van de thuiszorg zagen gelijk de meerwaarde van dit nieuwe overzichtelijke overzicht.”



De apotheker/apotheek houdt het initiatief bij deze ondersteuning; Teva maakt deze slechts technisch mogelijk.



Het is voor alle apotheken met een CGM-APOTHEEK informatiesysteem (voorheen MIRA genaamd) mogelijk om Mijn Geneesmiddel in Beeld kosteloos te installeren en aan patiënten en verzorgers aan te bieden.



Teva verwacht dat Mijn Geneesmiddel in Beeld op termijn ook beschikbaar zal zijn voor andere apotheekinformatiesystemen. Mijn Geneesmiddel in Beeld maakt gebruik van een beveiligde verwerking door een trusted third party. Hierdoor worden persoonsgegevens nooit buiten de apotheek bewaard en is de privacy van patiënten gewaarborgd.



Op www. mijngib.nl wordt binnenkort zichtbaar welke apotheken nu al gebruik maken van Mijn Geneesmiddel in Beeld. Bekijk op de website ook de uitleg in beelden van Mijn Geneesmiddel in Beeld.



Teva ondersteunt de apotheker/apotheek ook op andere manieren die verder gaan dan het leveren van medicijnen:



-Met Teva’s Apotheek Op Maat krijgt de apotheek een gedetailleerd beeld van de manieren waarop hij de inkoop van geneesmiddelen en zelfzorgproducten kan optimaliseren.



-Met MyTeva krijgt de apotheek toegang tot digitale en gepersonaliseerde informatie over producten en diensten van Teva die niet via andere kanalen verkrijgbaar is.



-Met de Teva Retourbox in de publieksruimte maakt de apotheek duidelijk aan al zijn bezoekers dat medicijnafval en lege doordrukstrips daar eenvoudig en veilig kunnen worden ingeleverd.



-Met Teva’s Mijn Geneesmiddel in Beeld komt hier weer een unieke service bij. Zo kan de apotheek nóg meer betekenen voor het gemak en de veiligheid van medicatie waardoor het leven van patiënten verbetert.





Over Teva Nederland



Wij helpen om het leven van patiënten te verbeteren.



Teva in Nederland is een allround farmaceutisch bedrijf, gevestigd in Haarlem, dat actief is in de verkoop en productie van geneesmiddelen, toedieningshulpmiddelen en zelfzorgproducten. Teva Nederland is onderdeel van Teva Pharmaceutical Industries. De Nederlandse bedrijfsactiviteiten van Teva bestaan uit verkoop & marketing en productie. In Nederland is Teva een van de grootste leveranciers van medicijnen. Eén op de zes geneesmiddelen die Nederlandse apothekers afleveren is afkomstig van Teva. In Haarlem produceert Teva een breed assortiment injecteerbare medicijnen die gebruikt worden bij de behandeling van kanker. Steeds vaker zijn dit complexe injecteerbare producten waardoor het leven van patiënten die met deze producten behandeld worden verbetert. Daarnaast produceert Teva in Haarlem medicijnen voor de behandeling van astma en andere chronische longaandoeningen.



Ga voor meer informatie naar www.teva.nl