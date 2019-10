Emerce en Brunel starten platform voor interim digital professionals

Amsterdam - Emerce en Brunel starten vanaf 22 oktober 2019 Emerce Interim, een nieuw platform voor inhuur van interim professionals in marketing, media, commerce en tech. Met dit platform wil Emerce Interim voorzien in de groeiende behoefte van organisaties aan digitale specialisten. Emerce en Brunel hebben uitvoerig onderzoek gedaan naar de behoefte van het bedrijfsleven en van interim professionals. Het grootste pijnpunt is het gebrek aan engagement met de digital community en om snel de perfecte match met de opdracht te maken. De nieuwe dienst werkt makkelijk, transparant en lost veel uitdagingen op die men ervaart bij het plaatsen van opdrachten. Unieke en actuele marktinzichten, zoals behoefte naar een bepaalde skill set, worden uit eigen data gedeeld met de gebruikers van het platform.



Emerce Interim is een open platform waar opdrachtgevers kunnen zoeken in een uitgebreide database met voorgeselecteerde en positief beoordeelde professionals, via slimme algoritmes komt men tot een match. De nieuwe dienst omvat het zoeken, kwalitatief matchen, plaatsen, verlonen en beoordelen van de opdracht. Interim professionals schrijven zich in op het premium platform, worden onderdeel van de grootste digital community van Nederland, krijgen interessante opdrachten en kunnen bouwen aan hun vaardigheden en expertise.



Het is een unieke samenwerking tussen Emerce, het grootste platform & community voor digital marketing, commerce & tech professionals, en Brunel, met jarenlange ervaring in detachering in onder meer IT en Marketing.



Emerce, Gijs Vroom, managing director: Emerce is het platform voor digital business, marketing en media. Wij verbinden lezers, bedrijven en agency’s met behulp van relevante content en diensten. Emerce Interim past goed bij onze doelgroep. Samen met Brunel zullen wij dit platform verder doorontwikkelen voor opdrachtgevers en interim-professionals.



Brunel: Frank Del Gatto, head of digital community platforms: Brunel is een Internationale zakelijke dienstverlener gespecialiseerd in flexibele personeelsoplossingen en high-end detachering. Het premium merk Emerce past met haar doelgroep goed bij de specialisten die we zelf in huis hebben. Het is een natuurlijke fit met Brunel en wat wij willen uitstralen. Het platform dat wij gezamenlijk hebben ontwikkeld sluit uitstekend aan bij de strategie van Brunel om oplossingen te ontwikkelen waarbij de behoefte van de klant centraal staat. Gezamenlijk kunnen wij via het platform met een API de gehele markt van detacheerders en freelancers ontsluiten, koppelen met alle HR systemen en daarmee klanten ontzorgen om op efficiënte wijze kwalitatieve professionals voor een specifieke opdracht te leveren.