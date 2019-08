Internationale modetentoonstelling dit najaar in Tilburg

The Art of Lace | Haute couture van Chanel tot Iris van Herpen



16 november 2019 - 10 mei 2020



Chanel, Dior, Valentino: voor talloze prestigieuze modehuizen is kant een onuitputtelijke inspiratiebron. Het TextielMuseum presenteert vanaf 16 november de internationale tentoonstelling ‘The Art of Lace | Haute couture van Chanel tot Iris van Herpen’, waar creaties van ’s werelds meest geroemde modehuizen te zien zijn. De tentoonstelling, voorheen in Calais te zien, stelt de innovatieve kracht van het Franse Leavers kantwerk centraal. De bezoeker krijgt een blik achter de schermen bij de kantmakers en couturiers: van het ontwerp- en maakproces tot het eindproduct, klaar voor de catwalk.



Met bijna 50 stukken van Alberta Ferretti, Balenciaga, Chanel, Dior, Jean Paul Gaultier, Iris van Herpen, Louis Vuitton, Maison Margiela, Schiaparelli, Valentino en Yiqing Yin.



Leavers: innovatie in kant



De op weefgetouw geweven Leavers kant heeft grote voordelen voor de experimentele ontwerpen van couturiers en daagt hen in het ontwerpproces maximaal uit om tot iets bijzonders te komen. De stof lijkt delicaat maar blijkt sterk: anders dan gebreide kant is het bestand tegen rafelen. Het kan transparant of ondoorzichtig zijn, patronen, materiaal en kleur kunnen variëren en het kan driedimensionaal geweven worden. Karl Lagerfeld lamineerde kant voor een van zijn collecties voor Chanel zodat de stijfheid van het materiaal de patronen accentueert. Iris van Herpen laat zich inspireren door kantpatronen en bootst het effect van de stof na met 3D print.



Blik achter de schermen



De tentoonstelling ‘The art of lace’ biedt een blik achter de schermen van de haute couture en toont de dialoog tussen de Leavers kantmakers en de modehuizen. Waar modehuizen normaliter hun leveranciers en technieken geheimhouden, legt deze expositie het complete proces bloot per haute couture stuk, met video's en samples die aangeraakt mogen worden. Het proces van kant naar couture is er een van continue doorontwikkeling en innovatie van het ambacht. ‘The art of lace’ eert niet alleen de visie van de modeontwerper, maar ook de creativiteit en het vakmanschap van de kantmaker, en toont op unieke wijze de reis van draad tot fashion show.



De ontwikkeling van kant



Het van oorsprong handgemaakte kant was door zijn intensieve en trage productieproces extreem kostbaar. Als begin 19e eeuw in Engeland de industriële revolutie doorzet worden er verschillende kantmachines ontwikkeld, waaronder het Leavers weefgetouw. Na het smokkelen van de machine naar het noorden van Frankrijk ontstaat daar een rijke kantindustrie waarin de Leavers techniek de hoofdrol speelt. Met de komst van gebreid kant en een veranderende smaak in mode komt het ambacht van geweven kant vanaf de jaren ’60 onder druk te staan vanwege de technische complexiteit en hoge kosten. Tegenwoordig produceren slechts een handvol gespecialiseerde kantmakers het Dentelle de Calais-Caudry, en maken zij stoffen voor de grootste modehuizen van Parijs en daarbuiten.



Publicatie en aanvullend programma



Bij de tentoonstelling hoort de rijk geïllustreerde publicatie Haute Dentelle, samengesteld door Sylvie Marot en geschreven door Shazia Boucher, Anne-Claire Laronde, Sylvie Marot en Sophie Henwood-Nivet, met foto's door Robin. Deze publicatie over innovatief, geweven kant biedt een mooi fotografisch overzicht van de stukken in de tentoonstelling en bevat exclusieve interviews met Nadine Dufat (LEMARIé), Bertrand Guyon (SCHIAPARELLI), Zuhair Murad, Tamara Ralph (RALPH & RUSSO), Frédéric Rumigny (DARQUER), Adeline Sapin (SOLSTISS) en Yiqing Yin. De publicatie is tweetalig (Frans & Engels). De co-editie van het Cité de la Dentelle et de la Mode uitgegeven door Snoeck is te koop voor 35 euro vanaf de tentoonstelling in de MuseumShop.



Het museum organiseert ter gelegenheid van de tentoonstelling verschillende workshops en masterclasses rondom kant en mode. www.textielmuseum.nl.



Beeldmateriaal



Meer beeldmateriaal is beschikbaar via deze link: https://bit.ly/2zbhX6S



Foto credits



Chanel, foto: Fred Collier | Ville de Calais (Haute Dentelle)