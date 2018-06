Nederlandse luchtvaart maakt zich op voor elektrisch vliegen

NLR opent nieuwbouw in Marknesse met elektrisch vliegtuig als nieuwe onderzoeksfaciliteit



Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum-NLR heeft zijn nieuwe onderzoeksfaciliteiten en kantoren met een omvang van 18.000 m2 in Marknesse geopend. Tijdens de opening onthulde NLR samen met PwC de elektrische Pipistrel Alpha Electro die als onderzoeksvliegtuig ingezet zal worden in het nieuwe Living Lab Electric Flight van NLR. Hiermee is NLR startklaar om de volgende stap te zetten in de verduurzaming van de luchtvaart: elektrisch vliegen. De nieuwbouw, met daarin de meest geavanceerde onderzoeksfaciliteiten, werd geopend door Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat.



Cora van Nieuwenhuizen zei in haar toespraak: “Nederland is erg succesvol in luchtvaarttechniek. Dat moet ook wel, want de vraag naar vervoer door de lucht blijft groeien. Maar we kunnen niet alleen maar meer vliegtuigen bouwen. Ze moeten ook lichter, met nieuwe technologie en zuinigere motoren. Nieuwe uitdagingen waar we nieuwe antwoorden voor zoeken. En waar nieuwe ideeën tot nieuwe mogelijkheden moeten leiden, daar zijn kraamkamers nodig. Dit nieuwe complex van NLR, is zo’n kraamkamer”.



Living Lab Electric Flight: een nieuwe onderzoeksfaciliteit voor elektrisch vliegen



Accountants- en advieskantoor PwC heeft een schenking gedaan aan NLR om een elektrisch vliegtuig, de Pipistrel Alpha Electro, aan te schaffen en daarmee duurzaam vliegen verder te ontwikkelen. Deze donatie past binnen de ambitie van PwC om in 2030 circulair en CO2-neutraal te zijn. PwC monetariseert sinds vorig jaar haar CO2-uitstoot en gebruikt dit budget om de uitstoot allereerst te reduceren en vervolgens te compenseren. Zo stimuleert PwC online vergaderen, (internationaal) treinreizen en elektrisch rijden. Daarnaast investeert PwC in duurzame mobiliteitsinnovaties, zowel met kennis als geld. “Op het gebied van vliegen valt nog veel winst te behalen. Met deze schenking wil PwC bijdragen aan het versnellen van de overgang naar duurzaam vliegen. Als gebruiker, een internationale organisatie met klanten wereldwijd, willen wij onze verantwoordelijkheid nemen door in te zetten op CO2-reductie, compensatie én innovatie”, aldus CFO en COO van PwC, Michael de Ridder.



Met de Pipistrel Alpha Electro zet NLR een belangrijke stap om kennis en ervaring over elektrisch vliegen verder te ontwikkelen. In het Living Lab Electric Flight zal NLR onder meer onderzoek doen naar de mogelijkheid het bereik van de Pipistrel Alpha Electro te vergroten door middel van nieuwe batterijtechnologie of een brandstofcel en aerodynamische verbeteringen.



Symposium ‘Elektrisch vliegen’



Tijdens het event werd een mini-symposium gehouden met de titel: “Elektrisch vliegen in 2050: droom of kansen voor Nederland?” Het symposium waar een ruime vertegenwoordiging van de Nederlandse luchtvaartsector aanwezig was, gaf een beeld van de huidige technologische ontwikkelingen in elektrisch vliegen en schetste het perspectief op de kansen en uitdagingen op dit gebied voor de Nederland luchtvaartsector.



Wright Electric



Zeer bijzonder was de komst en presentatie van Jeff Engler, CEO van start-up Wright Electric uit Los Angeles. Wright Electric is een samenwerking aangegaan met easyJet en heeft de ambitie geuit om al binnen 10 tot 20 jaar een vol elektrisch vliegtuig te ontwikkelen dat met 150 passagiers vluchten kan uitvoeren over afstanden van rond de 540 km, zoals tussen Amsterdam en London of Parijs.



Ter gelegenheid van de opening en het thema duurzame luchtvaart waren er ook partners die hun modellen toonden, zoals Delft Hyperloop, Solar Car Twente en de Ehang van KPN.