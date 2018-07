Grootste ABBA show ter wereld komt naar Ahoy

In 2019 is het exact veertig jaar geleden dat ABBA in Ahoy stond. Ter gelegenheid hiervan komt op 4 en 5 april ‘THE SHOW – A tribute to ABBA’ exclusief naar de Rotterdamse poptempel. Een unieke productie die door kenners omschreven wordt als ‘de beste ABBA show na de originele ABBA’. ,,Een groot orkest met top musici, de nieuwste special effects en videoschermen zorgen voor een perfecte ABBA experience die wereldwijd ongeëvenaard is”, zegt producent Kenneth Svoldgaard. ,,Megahits als Mamma Mia, Waterloo, Money Money Money en Dancing Queen komen voorbij. Deze productie is op dit moment de grootste ABBA show ter wereld en slechts twee dagen in Nederland te zien.”



We schrijven 1974 in het Engelse Brighton. Het nummer Waterloo wordt uitgeroepen tot winnaar van het Eurovisie Songfestival. ,,Dit moment markeert de start van het succesverhaal dat ABBA heet”, vertelt Svoldgaard. In de jaren die volgen groeit de groep uit tot best verkopende popgroep – op The Beatles na – ter wereld. Waterloo betekent de definitieve doorbraak van ABBA en wordt gevolgd door een eindeloze reeks nummer één hits. ,,ABBA viel in 1982 uit elkaar”, legt Svoldgaard uit. ,,Het stokje is nu overgenomen door ‘THE SHOW – A tribute to ABBA’, volgens de officiële ABBA fanclub ‘de beste ABBA show na de originele ABBA’. Deze unieke productie komt nu – veertig jaar nadat de originele ABBA in Ahoy stond – voor twee exclusieve concerten naar Rotterdam. Een evenement waarvoor alle registers worden open getrokken.”



Over THE SHOW



‘THE SHOW - A tribute to ABBA’ werd gelanceerd in 2001 was direct een mega succes, aldus Svoldgaard. ,,Meer dan zeventien jaar is deze spectaculaire ABBA tribute show nu wereldwijd op tournee. De groep gaf ruim 700 concerten in 40 verschillende landen. Een absoluut unicum dat de kwaliteit van de show onderstreept.” In totaal kochten ruim twee miljoen mensen een ticket voor ‘THE SHOW – A tribute to ABBA’. ,,De voorstelling draagt onmiskenbaar bij aan de nog altijd voortdurende populariteit van de iconische Zweedse popgroep. Het repertoire wordt op overtuigende wijze voor het voetlicht gebracht door top musici. De producenten hebben dan ook altijd als doel gehad om een perfecte illusie te creëren.” Vanaf de eerste minuut van het concert wordt het publiek meegezogen in de kenmerkende sfeer, uitstraling en vanzelfsprekend de muziek van de originele ABBA. ,,De vertolking van alle grote ABBA hits is indrukwekkend en ongeëvenaard. Dat geldt zeker ook voor de toegepaste special effects. Deze zijn ‘state of the art’. De modernste licht-, LED en geluidstechniek garanderen een optimale beleving.” Ook op dit gebied is ‘THE SHOW - A tribute to ABBA’ volgens Svoldgaard uniek en innovatief. ,,Daarmee is de show een onmisbaar concert voor iedereen die van deze muziek houdt.”



