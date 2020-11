Week tegen Kindermishandeling; unieke tool Stichting Groei Veilig helpt jonge kind

Lespakket voor kinderopvang en basisschool richt zich specifiek op het jonge kind



Tijdens de Week tegen Kindermishandeling, van 16 tot en met 22 november, introduceert Stichting Groei Veilig een nieuwe tool om kinderen tussen de 3 en 6 jaar te helpen hun thuissituatie bespreekbaar te maken. Kindermishandeling is een van de grootste geweldsproblemen van Nederland maar blijft nog veel te vaak onder de radar. Daarom heeft Stichting Groei Veilig de tool ‘Schildje’ ontwikkeld, een uniek en vernieuwend lespakket om kindermishandeling bespreekbaar te maken met het jonge kind, onder meer op basisscholen en in de kinderopvang.



Kijk hier de YouTube promo met schildpad Schildje:

“Waarom wordt er bij kindermishandeling vooral vóór en óver jonge kinderen gepraat, maar niet mét die jonge kinderen?” Met die vraag in het achterhoofd is Stichting Groei Veilig opgericht. Het directe doel van de stichting: kindermishandeling preventief inzichtelijk en bespreekbaar maken, om het in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren. Want dat is hard nodig. Kindermishandeling is helaas nog steeds een van de grootste geweldsproblemen in onze samenleving. Jaarlijks worden er ongeveer 119.000 kinderen geraakt door een onveilige thuissituatie. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per klas, iets waarvan veel mensen zich niet bewust zijn.Ondanks die harde cijfers blijft het onderwerp dus nog te vaak onbesproken. Om dat te veranderen, heeft de stichting ‘Schildje’ ontwikkeld, voor en door professionals. Het succes van deze unieke methode is bewezen. In november 2017 is er op zeven locaties in de regio Hart van Brabant onderzoek gedaan naar het lespakket. De conclusie was duidelijk: Schildje slaagt in de opzet. Een van de passages uit de tussen- en eindrapportage: “De zwaarte en diepte van het onderwerp worden niet geschuwd, tegelijkertijd lukt het de makers om de jonge kijker niet machteloos achter te laten. Op ooghoogte van het kind en precies de juiste toon pakkend.”Het lespakket bestaat uit Schildje, een lieve en toegankelijke schildpad die zijn eigen ervaringen deelt. Hij leert kinderen tussen de 3 en de 6 jaar dat ze kunnen, mogen en moeten praten over kindermishandeling. Ze moeten weten dat sommige thuissituaties niet normaal zijn, bij wie zij terecht kunnen als dat het geval is en dat zij niet schuldig zijn! Anderzijds moet het voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers makkelijker worden om het onderwerp op een luchtige en laagdrempelige manier aan te snijden. Op dit moment vindt 45 procent van alle beroepskrachten het namelijk lastig om het onderwerp bespreekbaar te maken. De praktische tool ‘Schildje’ brengt daar verandering in, middels een interactieve training die verbonden is aan het lespakket. Er wordt bewustwording gecreëerd omtrent kindermishandeling en rondom de eigen identiteit van de beroepskracht.Want pas als kinderen educatie krijgen over kindermishandeling en weten wat hun rechten hierin zijn, kunnen zij hierover praten. Een kind dient namelijk op te groeien in een veilige omgeving, pas dan kan het zich optimaal ontwikkelen. Alleen door kennis te delen en het onderwerp bespreekbaar te maken, slagen we in die opzet: dát is de missie van Stichting Groei Veilig.Kijk voor meer informatie op www.groeiveilig.nl en www.schildje.nl.