YouTube-kanaal Saskia’s Dansschool passeert 1 miljard views

Het YouTube-kanaal van Saskia's Dansschool heeft op donderdag 12 juli 2018 de magische grens van 1 miljard views behaald. De dansschool in Woerden en Harmelen bereikt daarmee een nieuw hoogtepunt.



Het YouTube-kanaal staat momenteel in de top 10 van grootste YouTube-kanalen in Nederland. Met ruim 3,7 miljoen leden, honderdvijftigduizend nieuwe leden per maand en ruim anderhalf miljoen views per dag is Saskia’s Dansschool veruit het grootste dansvideokanaal van Nederland en de grootste YouTube-dansschool voor kinderen ter wereld.



Onverwacht succes



Pas drie jaar geleden plaatste Saskia van Dijk haar eerste filmpje van een choreografie op haar YouTube-kanaal. Het filmpje werd geplaatst als reclamefilmpje voor de opening van hun tweede locatie. "Ik werd 's nachts wakker van mijn telefoon die maar meldingen bleef geven," vertelt Saskia. "Het bleken mensen te zijn die zich massaal op mijn YouTube-kanaal abonneerden. Ik wist toen niet eens dat dat kon, het succes overviel mij."



Simpel is best moeilijk



De ongeremde groei van het snel groeiende YouTube-kanaal in Nederland heeft een duidelijke visie. Saskia vertelt: “Saskia’s Dansschool richt zich op kinderen en volwassenen wereldwijd. Wat ons anders maakt, is dat wij het belangrijk vinden dat kinderen mee kunnen dansen op de video’s. Het maken van goede, coole choreo’s voor kinderen is moeilijker dan de meesten denken. Wij werken dagelijks met kinderen en weten daardoor wat wel en wat niet werkt."



Volgens Saskia zijn de filmpjes niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. "Ze zijn laagdrempelig. Mensen die niet op dansen zitten, kunnen met ons meebewegen vanuit huis," aldus Saskia. "Veel filmpjes zijn speciaal voor kinderen gemaakt en deze worden gretig bekeken. Ze worden heel veel meegedanst op scholen wereldwijd."



Van Amerika tot China



Saskia geniet dagelijks van video’s die ze van ouders terugkrijgt. "Van alle uithoeken van de wereld zoals de Verenigde Staten, Canada, Mexico, China, Sri Lanka; iedereen heeft een telefoon en stuurt ons video’s van blije, vrolijke kinderen die onze choreo’s nadoen. Wij allen in Harmelen genieten daar dagelijks van en hopen dat nog heel lang te mogen doen. We zijn bezig met een mooi project en er gaan nog veel meer filmpjes volgen.”