'Meer mensen zien door corona verschil tussen lindeboom en berk'

Dit is een expertquote van Maarten Bruns van IVN, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Nationale boomfeestdag verplaatst naar najaar om corona | ANP



‘Nederlanders lijken tijdens de coronacrisis flink meer interesse te hebben gekregen in onze eigen bomen. Bij IVN Natuureducatie is er afgelopen maand plots een ware run gekomen op de inheemse bomenwaaier. Daar waren we even niet voorbereid en die is nu even uitverkocht. Maar die interesse voor onze eigen bomen is wel mooi, want onze wilde planten kunnen wel een duwtje in de rug gebruiken.



Terwijl we eerder al hoorden dat steeds meer mensen vogels aan het spotten zijn in hun eigen achtertuin, willen veel mensen nu weten wat eigenlijk een lindeboom is en hoe een berk eruit ziet.



Het aantal mensen dat nu in de Nationale Parken rondloopt is gigantisch toegenomen. En kennelijk werkt het echt zo: mensen lopen in het bos en zien nu overal bladeren liggen en vragen zich af van welke boom die blaadjes nu eigenlijk zijn. Het mooie aan de bomenwaaier is dat de bomen niet alleen makkelijk te herkennen zijn, maar dat je direct meer te weten komt over bijzondere eigenschappen. Bijvoorbeeld de enorme hoeveelheid vitamine C in de pruimen van de sleedoorn. Dus zelfs in de herfst kunnen mensen, die nog niet zo groen geschoold zijn, nu ook een eik van een beuk onderscheiden.



Voor IVN Natuureducatie is dit een fijne constatering zo rond Nationale Boomfeestdag en in de topmaand om bomen te planten. Gelukkig gaan steeds meer mensen op deze manier onze mooie eigen inheemse bomen waarderen.



Maarten Bruns is programmamanager bij IVN Natuureducatie.