Lancering App tegen babbeltrucs

Vandaag, op maandag 8 oktober - het begin van de week van de veiligheid - lanceert seniorenorganisatie KBO-PCOB een primeur in Nederland, namelijk een virtuele weerbaarheidstraining voor ouderen. Met deze multifunctionele training kunnen ouderen hun weerbaarheid verhogen en beter weerstand bieden tegen de zogenaamde babbeltruc.



Met name ouderen slachtoffer

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen met name ouderen te beroven. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of ze vragen of hun kind naar het toilet mag. Vervolgens stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen.



Digitaal oefenen in verschillende situaties

Er wordt regelmatig gewaarschuwd voor babbeltrucs. De huidige voorlichtingscampagnes richten zich met name op gedragsverandering, waarbij informatie en praktische adviezen worden gegeven om babbeltrucs te voorkomen. Maar waarschuwen alleen helpt onvoldoende, zo leert de praktijk.



Daarom ontwikkelde KBO-PCOB met behulp van de Vrije Universiteit van Amsterdam een aanvullende methode om mensen meer bewust te maken van hoe ze moeten handelen bij babbeltrucs. Een virtuele training dus om de weerbaarheid van ouderen tegen babbeltrucs te vergroten. In een zestal situaties wordt de babbeltruc virtueel nagebootst en kan er worden geoefend om de oplichter succesvol te weerstaan. Deze training heeft de vorm van een tabletapplicatie, waardoor deze meteen voor een grote groep ouderen beschikbaar is.



Feedback op stemgeluid

Een bijzondere vorm van feedback die gebruikers krijgen op hun gedrag tijdens de scenario’s die geoefend worden, heeft betrekking op hun stemgeluid. Immers, afgezien van wat ouderen zeggen tijdens een babbeltruc, is het ook belangrijk hoe ze dit zeggen. In het geval van een babbeltruc is het van belang dat mensen een voorstel kunnen afwijzen. Essentieel hierbij is om dit op een assertieve manier te doen. Assertief spreken betekent dat men vastberaden en vol zelfvertrouwen spreekt, dus vloeiend en zonder veel aarzelingen.



Om deze eigenschappen te kunnen herkennen in het stemgeluid van de gebruiker, is gebruik gemaakt van recentelijk ontwikkelde software op basis van Kunstmatige Intelligentie. Deze software kan, op basis van trainingsvoorbeelden, assertiviteit in iemands stem herkennen en via een uitstaand metertje weergeven.



De virtuele weerbaarheidstraining van KBO-PCOB, met 250.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland, is vanaf maandag 8 oktober 2018 gratis beschikbaar via Google Play Store en de App Store onder de naam ‘trucs tegen babbeltrucs’.