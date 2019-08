Alphabet verlengt samenwerking met Eneco eMobility

Rotterdam - 29 juli 2019 – Leasemaatschappij Alphabet en laaddienstverlener Eneco eMobility verlengen hun partnership. De twee partijen werken al samen sinds 2013. Met deze voortzetting van de samenwerking blijft Alphabet een van de prominentste partners van Eneco eMobility.



Partners die elkaar aanvullen



Eneco eMobility en Alphabet werken in co-creatie aan diensten om de EV-markt nog meer te faciliteren en te stimuleren. Ze vullen elkaar aan in dit proces; Alphabet was al heel vroeg bezig met elektrisch rijden en Eneco eMobility is innovatief, flexibel en creatief met de ontwikkeling van diensten voor elektrische mobiliteit. Het gezamenlijke doel is om het aantal EV’s in Nederland op korte termijn te vergroten en de berijders zorgeloos te laten laden.



Beste leasemaatschappij



Alphabet kwam onlangs als beste uit de test van Benchmark Leasemaatschappijen 2019 en is bovendien marktleider op het gebied van EV. Met de samenwerking krijgen klanten van Alphabet die een elektrische auto leasen, een laadpunt aan huis verzorgd door Eneco eMobility. Joris Laponder, CCO bij Eneco eMobility, over de verlenging van de partnership: “We zijn erg verheugd over deze samenwerking. Het is bijzonder om te zien dat we jaren geleden samen begonnen met pionieren en nu met deze voortzetting echt stappen gaan maken om elektrisch rijden een zichtbaar onderdeel te maken van mobiliteit.”



Optimaal inzetten van expertise



Ook Alphabet is blij dat ze doorgaan met de samenwerking met een laaddienstverlener die 100% duurzame stroom levert. Ivo Lissone, Sales & marketing director bij Alphabet Nederland: “Het contract met Eneco eMobility zie ik vooral als een bekrachtiging van ons partnership, waarin wij onze gezamenlijke expertise optimaal kunnen inzetten om de klant end to end te adviseren, begeleiden en ontzorgen op het gebied van elektrisch rijden.”