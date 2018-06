MS Motion Rotterdam haalt € 102.697,- op!

Op zondag 3 juni hebben 605 deelnemers hun steentje bijgedragen aan een wereld zonder MS. Zij liepen mee in het hardloop- en wandelevenement MS Motion Rotterdam dat georganiseerd werd door het Nationaal MS Fonds. De totale opbrengst van MS Motion Rotterdam is maar liefst € 102.697,- en de teller loopt nog. Dit bedrag zal worden gebruikt voor genetisch onderzoek met als doel afwijkende genen die MS veroorzaken te vinden en uiteindelijk MS te genezen.







Sponsorevenement



MS Motion is een uitdagend en gezellig evenement voor iedereen dat wordt georganiseerd in Zwolle, Utrecht en Rotterdam. Het Nationaal MS Fonds gelooft in de kracht van beweging. Deelnemers van MS Motion maken zich sterk tegen MS door met een fysieke tegenprestatie geld op te halen voor onderzoek naar de genezing van de chronische ziekte MS. Meer geld voor onderzoek is hard nodig, want het aantal MS-patiënten blijft stijgen. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS, maar liefst 1 op de 1.000 mensen dus. Ieder jaar komen daar ongeveer 800 mensen bij.



De cheque met de opbrengst is afgelopen zondag uitgereikt door presentatrice en voormalig GTST-actrice Aukje van Ginneken aan Laura de Vos (MS-patiënt en vrijwilliger bij MS Motion). “Het is zo prachtig om die verbondenheid te zien tussen mensen die zich inzetten voor hun familie of vriend met MS”, aldus Laura “We hebben veel zweet en tranen gezien vandaag, maar vooral heel veel voldoening op de gezichten van de lopers toen ze eenmaal de finish voorbij waren”.



Doe mee!



Zelf MS hebben, iemand kennen met MS of zin hebben in een sportieve uitdaging; er is altijd een goede reden om mee te doen aan MS Motion! Dit jaar wordt er nog één evenement georganiseerd: op 9 september in Utrecht. Je kunt je individueel of als team inschrijven voor een van de hardloop- of wandelafstanden via de website www.msmotion.nl.