Duurste Gibson Gitaar in Nederland Online te Koop

Tilburg, 19 augustus 2019 - HaleyJess is sinds een week live en heeft de duurste Gitaar in Nederland en België op de site mogen plaatsen.



Het betreft een Gibson Les Paul Standard Original 1958 Amsterdam Burst #8 6799. Dit unieke exemplaar dateert terug van 1958 en is in de jaren zeventig eigendom geweest van Frans Smit ook wel bekend van de Maggie Macneal Band en later van de formatie Mouth en Macneal, als drummer.



De online marktplaats HaleyJess brengt vraag en aanbod bij elkaar door alleen gebruikte muziekinstrumenten en muziekuitrustingen te tonen. Deze advertenties worden in specifieke categorieën geplaatst waardoor het voor de "koper" nog beter vindbaar is en past bij zijn of haar muziekwensen. Deze juiste match heeft er inmiddels voor gezorgd dat in de week van live gang er verschillende instrumenten al zijn verkocht.



Het platform is ontstaan vanuit de grootste Facebook Marketplace winkel in muziekinstrumenten, met in Nederland zo’n 32.000 en in België zo’n 52.000 leden. Om de leden beter te bedienen is het platform ontwikkeld. Inmiddels staan er honderden advertenties online.



Door dit uniek exemplaar laat HaleyJess haar toegevoegde waarde in de markt zien naar iedereen die “iets” met muziek heeft.



Over HaleyJess



HaleyJess is de eerste online platform voor tweedehands muziekinstrumenten in Nederland en is sinds een week live.



HaleyJess wil met haar platform bijdragen aan het verduurzamen van de wereld door de stimulatie van het kopen en verkopen van tweedehands muziekuitrustingen en -instrumenten.



Website: http://www.haleyjess.nl



Facebook Marketplace: https://www.facebook.com/groups/UsedMusicNewGlory



Facebook: https://www.facebook.com/haleyjess.nl



Instagram: https://www.instagram.com/haleyjess.nl/