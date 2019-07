LipoCoat uitgeroepen tot Europees Biotech Startup van het jaar

StartupCity Magazine publiceerde afgelopen week de jaarlijkse lijst van de "15 meest belovende biotech-startups in Europa - 2019", met LipoCoat op de eerste plaats. LipoCoat startte in 2016 als een spin-off bedrijf van de Universiteit Twente, na zes jaar onderzoek naar biocompatibele coatings door oprichter en CEO Jasper van Weerd. De afgelopen drie jaar heeft LipoCoat 15 verschillende onderscheidingen en prijzen verkregen.



StartupCity maakt de 15 meest veelbelovende biotech-startups in Europa bekend



Naarmate er nieuwe technologieën ontstaan, worden er elk jaar door heel Europa nieuwe biotech-startups opgericht. Met gespecialiseerde risicokapitaalbedrijven en technologiebedrijven die geld in de sector stoppen, trekken biotech-startups tegenwoordig een record hoeveelheid aan investeringen aan. Omdat biotech-startups blijven evolueren door nieuwe technologieën te omarmen, moeten grote organisaties voortdurend op zoek naar oplossingen die voor hen relevant. Om hen daarbij te helpen, heeft een gerenommeerd panel van belangrijke beslissers en experts samen met de redactieraad van StartupCity een aantal van de meest veelbelovende biotech-startups in Europa geselecteerd, met LipoCoat als nummer 1-bedrijf van het jaar.



LipoCoat krijgt steeds meer belangstelling van bedrijven in medische technologie die de waarde inzien van het unieke karakter van de LipoCoat-platformtechnologie . Vorig jaar groeide het bedrijf van vijf naar elf medewerkers en binnen een jaar zal het naar verwachting doorgroeien naar twintig werknemers.



De revolutionaire coatingtechnologie van LipoCoat beschermt (bio) materiaaloppervlakten tegen micro-organismen, virussen, bacteriën en eiwitten. Het gebruik van LipoCoat-coatings kan de prestaties, het comfort en de veiligheid van medische apparaten verbeteren.



"We verwachten dat de eerste contactlenzen met de LipoCoat coating in het derde kwartaal van 2020 zullen worden gelanceerd. Andere doeltoepassingen zoals gecoate katheters zullen naar verwachting beschikbaar zijn in de loop van 2022, afhankelijk van de snelheid waarmee het bedrijf de regelgeving kan doorlopen." Raoul Oostenbrink, mede-oprichter en Chief Business Development Officer van LipoCoat.



Sinds de oprichting heeft het bedrijf € 1,7 miljoen aan (pre) seed-investeringen opgehaald. Jasper van Weerd, oprichter en CEO van LipoCoat "Ik ben erg trots op onze positie op deze lijst en ben ook erg trots op het huidige team. We hebben echt heel getalenteerde mensen in ons laboratorium. Dit jaar bouwen we aan een nieuwe research - en productiefaciliteit en we zijn goed op weg om een nieuwe investeringsronde (Series A ronde) van € 4 miljoen op te halen. "