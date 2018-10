Leerlingen Vox-klassen pitchen op de pont

Het kunnen geven van een goede pitch is belangrijk! Daarom deden leerlingen van Vox-klassen vandaag mee aan de Nationale Pitchdag. Ze ‘pitchten op de pont’ in Amsterdam onder toeziend oog van Thom Uildriks, Nederlands Kampioen pitchen 2018. In de dagen voorafgaand aan de Nationale Pitchdag werkten de leerlingen aan een eigen bedrijfsconcept. Dit concept ‘testten’ ze vandaag bij voorbijgangers op de pont door het geven van een goede pitch!







Leerlingen van Vox-klassen pitchten op de pont van Amsterdam Noord naar Amsterdam Centraal, omdat de pont in 3 minuten van de ene kant naar de andere kant van het IJ vaart. Een uitstekend, kort tijdsbestek waarin per vaart twee pitches gedaan konden worden. Met het pitchen leren de leerlingen zichzelf te laten zien, hun ideeën te laten horen en te vertellen waar ze voor staan en wat ze zelf toevoegen. Thom Uildriks, Nederlands kampioen pitchen 2018, kwam de leerlingen nog tips geven en aanmoedigen. De pitches van de leerlingen hadden uiteenlopende onderwerpen, zoals cryptocurrency, voetbalschoenen, gezonde energydrankjes, de vernieuwde laptop en kleefvaste stickers. De pitches werden beloond met een applaus van de pontgangers.



Onderwijsconcept Vox-klassen



De Nationale Pitchdag werd georganiseerd door de Pitch Academy, omdat zij van Nederland het beste pitchland ter wereld wil maken. De Nationale Pitchdag past perfect binnen het onderwijsconcept van Vox-klassen, waar leerlingen van vmbo- t/m vwo-niveau samenwerken aan uitdagende projecten uit de samenleving om iets op te lossen of te maken. Het onderwijs bij Vox is niet verdeeld in vakken. Juist door geïntegreerd te denken en te handelen, kunnen steeds nieuwe oplossingen worden bedacht. Vox staat voor Voortgezet Onderwijs en miXen. Mixen van talenten, niveaus, achtergronden en vakken. Dat levert beter onderwijs op en meer kansen voor iedereen.



Wat is een goede pitch?



In een goede pitch weet je in maximaal 1 tot 1,5 minuut jouw idee, je skills of het onderwerp waar je aandacht voor wilt vragen, zo over te brengen dat de ‘andere kant van de tafel’ hierover met je in gesprek wil. Een goede pitch is dus geen monoloog maar de start van een dialoog. En met een dialoog kun je alles bereiken!