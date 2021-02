Uitbreiding assortiment met Samsung Galaxy S21 Ultra hoesjes

De nieuwste Samsung Galaxy S21 Ultra is uit en deze high premium telefoon heeft veel mooie features. Van een geweldig strak design met een 6,8 inch scherm, een hoge batterijduur waardoor je eindeloos kunt internetten, bellen en streamen en een fantastische camera waarmee je in 4320p filmen. Heb jij deze fantastische telefoon in je bezit, dan wil je dit kostbare toestel ook uitstekende bescherming geven. Dat kan met een Samsung S21 Ultra hoesje. Je kunt kiezen voor een telefoonhoesje van stof, leer of een hardcase. Het Samsung S21 Ultra hoesje beschermt de smartphone tegen vuil, stof en krasjes. Met een Samsung S21 Ultra hoesjes voorkom je krassen en vlekken op je scherm. In het uitgebreide aanbod van Fonu.nl heb je een ruime keuze in telefoonhoesjes in verschillende kleuren. Wil je een stevige bescherming om je telefoon, kies dan voor een telefoonhoesje met harde buitenkant. Naast de klassiek ogende leren hoesjes kun je ook kiezen voor een transparante beschermhoes of een schokabsorberende siliconen case. De Samsung S21 Ultra heeft een scherm van 6,8 inch en is daarmee groter dan de Samsung S21 of de Samsung S21 Plus.



Een leren telefoonhoesje



Het Samsung S21 Ultra hoesje is gemaakt van eersteklas kwaliteitsleer, maar dat is niet alles. Leer heeft als eigenschap dat het een sterk, duurzaam en soepel materiaal is. Hierdoor kan je rekenen op ijzersterke bescherming en voelt het soepel aan de hand. Ook heeft leer een klassieke en tijdloze uitstraling waardoor je telefoon klasse uitstraalt. Of je nu kiest voor een leren sleeve of een leren Samsung S21 Ulyra hoesje, alle hoesjes passen naadloos. Wil je liever een telefoonhoesje waarin je ook je betaalpas, rijbewijs of andere pasje in kwijt kan? Kies dan voor een Samsung S21 Ultra hoesje met Wallet. Een leren bookwallet is een elegante finishing touch. Bij Fonu.nl vind je een Samsung S21 Ultra hoesje in allerlei kleuren en modellen.



Een Samsung S21 Ultra hoesje online kopen



Een Samsung S21 Ultra hoesje koop je eenvoudig online in de webshop. Heb jij ook nog een screen protector of lighting kabel nodig, kijk dan ook eens rond bij de accessoires. Geef de Samsung S21 Ultra een upgrade met een mooi telefoonhoesje en bestel je leren of stoffen beschermcase vandaag.