Etchica Voorn winnaar van de OPZIJ Literatuurprijs 2018

Etchica Voorn heeft met haar debuutroman Dubbelbloed (Uitgeverij In de Knipscheer) de OPZIJ Literatuurprijs 2018 gewonnen.



De winnaar van de OPZIJ Literatuurprijs 2018 werd 3 juli 2018, rond 21.30 uur in filmmuseum EYE bekendgemaakt.



Uit het juryrapport: In het autobiografische Dubbelbloed doet Etchica Voorn verslag van de zoektocht naar haar eigen ik. Als dochter van een Nederlandse moeder en Surinaamse vader, die op haar vijfde uit elkaar gingen, voelt ze zich nergens echt helemaal thuis. Het thema is inmiddels bekend in de literatuur, maar Voorn heeft het vermogen om in ragfijne trefzekere miniatuurtjes te schetsen wat het voor haar betekent om niet wit en niet zwart te zijn. Nergens larmoyant of sentimenteel tekent ze openhartig haar herinneringen op. Het is alsof ze zelf nog altijd verbaasd is als ze haar Drentse overgrootvader vanuit de kamer hoort roepen of haar moeder al weg is 'met die zwartjes'. Tegelijkertijd moet haar Surinaamse oma naar wie ze als meisje jarenlang onbeantwoorde brieven schreef, niets van haar hebben als ze de 92-jarige dame eindelijk ontmoet. Het schrijnt en schuurt in dit boek. Voorn hunkert, maar ze veroordeelt nooit. Dit plus haar vermogen om naast haar pijn, de rijkdom te zien van haar dubbele afkomst, maakt dat haar verhaal voor alle dubbelbloedigen maar ook voor enkelbloedigen invoelbaar wordt.



Hoofdredacteur Marianne Verhoeven: “Etchica Voorn heeft een begrip gelanceerd om trots op te zijn. Dubbelbloed. Soms ingewikkeld, natuurlijk, maar ook een dubbele rijkdom. We zouden willen dat iedereen met ouders uit verschillende culturen dat zo zou voelen.”



Enkele weken geleden werd de shortlist voor de OPZIJ Literatuurprijs 2018 gepubliceerd, dit waren alle genomineerden:



Griet op de Beeck – Het beste wat we hebben (Prometheus)



Renate Dorrestein – Dagelijks werk (Podium)



Laura van der Haar – Het Wolfgetal (Podium)



Hella de Jonge – Hartschade (Atlas Contact)



Charlotte Mutsaers – Harnas van Hansaplast (Das Mag)



Nina Polak – Gebrek is een groot woord (Prometheus)



Marieke Lucas Rijneveld – De Avond is ongemak (Atlas Contact)



Aya Sabi – Verkruimeld land (Atlas Contact)



Etchica Voorn – Dubbelbloed (In de Knipscheer)



Jolande Withuis – Raadselvader (De Bezige Bij)



De Opzij Literatuurprijs is voor schrijfsters wier werk bijdraagt aan de ontplooiing, bewustwording en emancipatie van vrouwen. De prijs werd in 1979 ingesteld.



De prijs – in geld – bestaat dit jaar uit een halve bitcoin en is mogelijk gemaakt door Bitmymoney. Omgerekend in euro's is de waarde van de prijs bij de uitreiking circa € 2.750.



De bekendmaking en uitreiking van de OPZIJ Literatuurprijs 2018 werd mede mogelijk gemaakt door HOUTHOFF.