Basware kent Business Excellence Award toe aan ICreative

25 mei 2020 – Tijdens de jaarlijkse partnerconferentie heeft Basware, leverancier van source-to-pay oplossingen, de Business Excellence Award 2020 aan ICreative toegekend. ‘We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen waardoor ons bedrijf gestaag doorgroeit, aldus ICreative CEO Vincent Wouters.



De jaarlijkse Partner Connect-conferentie was om voor de hand liggende redenen dit jaar een virtueel evenement. Tijdens de live-sessies van 11 tot 15 mei maakte Basware ook de jaarlijkse award winnaars bekend. Van alle partners wereldwijd was het ICreative uit het Gelderse Ede die dit jaar de Business Excellence Award in ontvangst mocht nemen.



Bij het toekennen heeft Basware gekeken naar jaarlijks terugkerende omzet, best-practices in implementeren, de competenties van de consultants en naar nieuwe referenties. ‘We zijn erg trots dat we de Business Excellence Award hebben ontvangen als erkenning voor uitstekende prestaties in de 17 jaar dat we een Value Added Reseller van Basware zijn’, zegt Vincent Wouters.



‘We investeren in langetermijnrelaties met klanten, daardoor hebben we een sterk klantenbestand die onze ambitie stimuleert en daarmee de wil om continu te verbeteren. Vorig jaar werd dit al erkend toen ICreative met de implementatie bij Ballast Nedam de Customer Success Award won.’



Bram Kuiper, VP Global Partner Success bij Basware licht het belang van een goede partner toe: ‘Het is zo belangrijk om bedrijven die processen willen automatiseren te ondersteunen met het juiste advies en begeleiding, vooral in een tijd van duidelijke disruptie. Het inzetten van een kundige implementatiepartner biedt enorm voordeel voor elk bedrijf dat de automatisering van processen in één keer goed wil krijgen.’