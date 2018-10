Kunstgrasproducent gaat oude grasmat van klanten recyclen

Duurzaam Royal Grass wil voorkomen dat verouderd kunstgras op plastic afvalberg belandt



UDEN – Het Nederlandse Royal Grass gaat als eerste kunstgrasproducent ter wereld kunstgras van klanten dat aan vervanging toe is inzamelen en recyclen. Daarmee wil het bedrijf voorkomen dat verouderd kunstgras jarenlang wordt opgeslagen of illegaal wordt gedumpt, zoals op grote schaal gebeurt met oude sportkunstgrasvelden.



Het recyclen van kunstgras is wereldwijd een groot probleem. Uit een reportage van nieuwsprogramma Zembla bleek onlangs dat Nederlandse recyclingbedrijven massaal milieuregels overtreden. Gebruikte kunstgrasvelden voor sport worden opgeslagen of illegaal gedumpt in het buitenland en nauwelijks gerecycled.



,,Royal Grass produceert geen sportvelden maar kunstgras voor tuinen, dakterrassen en de openbare ruimte. We willen voorkomen dat ons kunstgras een vergelijkbaar probleem veroorzaakt als deze sportvelden”, zegt directeur en oprichter Freek Verhoeven van Royal Grass. ,,Sinds de start in 2003 zijn wij ons ervan bewust dat het belangrijk is dat onze klanten de mogelijkheid hebben om verouderd kunstgras terug te laten nemen, zodat het materiaal op een milieuvriendelijke manier hergebruikt kan worden en niet op de plastic afvalberg belandt. Wij hebben die verplichting aan onszelf, onze kinderen en de kinderen van onze kinderen.”



Royal Grass richt daarom een compleet systeem van inzamelen en recyclen in. Via het registratiesysteem voor de garantie worden klanten geïnformeerd over de mogelijkheid om verouderd kunstgras op te laten halen. De opgehaalde grasmat wordt vervolgens door een gespecialiseerd bedrijf gerecycled. Daarvoor heeft Royal Grass een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Deense recyclingbedrijf Re-Match.



,,Onze eerste kunstgras installaties zijn nu bijna 15 jaar oud”, vervolgt Verhoeven. ,,Dat is de minimale levensduur van Royal Grass en dus dienen zich de komende jaren mogelijk de eerste gebruikers aan die een nieuw kunstgrasgazon willen laten aanleggen. Daarom beginnen wij nu met dit project. Eerst in Nederland en België, maar het is de bedoeling dit initiatief uit te breiden naar andere landen. Op termijn willen we het gerecyclede kunststof gaan gebruiken voor de productie van nieuw kunstgras. Dan is de cirkel helemaal rond.”



Het recyclen van kunstgras is een technisch ingewikkeld proces, omdat de grassprieten en het doek waar ze ingestoken worden van kunststof zijn gemaakt, terwijl de onderlaag doorgaans van latex is. Deze verschillende materialen moeten van elkaar gescheiden worden, voordat men de grasmat kan recyclen. Het scheiden van de verschillende materialen is een kostbaar proces en de meeste recyclingbedrijven beschikken niet over de technische mogelijkheden die hiervoor nodig zijn. Het Deense Re-Match heeft echter een gepatenteerde techniek ontwikkeld om de verschillende materialen te scheiden en te recyclen. Overigens ontwikkelde Royal Grass zeven jaar geleden al de EcoSense, waarbij zowel het gras als de onderlaag van kunststof is. Dat maakt de recycling makkelijker.



Over Royal Grass

Royal Grass was het eerste bedrijf dat zich focuste op kunstgras voor landscaping. Het bedrijf heeft inmiddels een dealernetwerk in 50 landen. Royal Grass legt geen sportvelden aan, maar richt zich louter op tuinen, terrassen en de openbare ruimte. De kunstgrasvelden van het bedrijf zijn vanwege het ontbreken van rubbergranulaat al sinds dag één veilig en milieuvriendelijk. Alle producten zijn door het onafhankelijke inspectiebureau SGS getest op veiligheid en voldoen aan de EN 71/3 norm, dezelfde norm als geldt voor veilig kinderspeelgoed.



Tijdens de viering van het 15-jarig jubileum op 22 november zal Royal Grass met al zijn nationale en internationale partners een intentieverklaring tekenen waarin alle partijen zich aan de groene doelen committeren.