Nationale ombudsman dringt aan op verbetering bereikbaarheid DUO

Verbetering van de telefonische bereikbaarheid van DUO is nú nodig, en niet pas in het voorjaar van 2019. Dat schrijft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een brief met nadere vragen over de bereikbaarheid van DUO aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De ombudsman reageert hiermee op het antwoord van de minister op de eerdere brief van de Nationale ombudsman.



De minister van OCW schrijft dat zij de lange telefonische wachttijden ook 'zeer onwenselijk' vindt, maar dat ze pas in het voorjaar van 2019 weet of er ruimte op de begroting is om het telefoonteam van DUO te versterken. Daarnaast geeft ze aan dat DUO verwacht dat de wachttijden aan de telefoon na september weer aflopen tot een acceptabel niveau.



'Niet acceptabel'



Uit onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt echter dat de wachttijd medio oktober nog steeds zo'n 30 minuten bedraagt. Daarnaast ontvangt de ombudsman onverminderd veel klachten en signalen over de telefonische bereikbaarheid van DUO. Reinier van Zutphen: 'Zo'n lange wachttijd is niet acceptabel. Studenten moeten kunnen rekenen op een adequate telefonische dienstverlening van DUO. Financiële beperkingen van een departement mogen daarvoor geen excuus zijn. Voor studenten gaat het om ingrijpende zaken, als oplopende studieschulden.'



De ombudsman vraagt de minister op welke manier zij de studenten gaat helpen die nu in de problemen komen. Ook wil hij weten hoe hij studenten die met problemen bij hem aankloppen zodanig kan doorverwijzen dat ze wel door DUO worden geholpen.



De ombudsman vraagt de minister om binnen twee weken op zijn nadere vragen te reageren.