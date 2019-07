Vlieg naar de Maan met Museon en Omniversum

Het is 50 jaar geleden dat de Amerikaanse astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins naar de Maan voeren. Met de legendarische woorden : “That’s one small step for a man, a giant leap for mankind.” zette Armstrong met Aldrin als eerste mensen voet op de Maan.



Het Museon en Omniversum vieren dit feit met bijzondere activiteiten.



In het Museon staat de exposities ‘Reizen in de Ruimte, op weg naar een nieuwe aarde’ in het teken van de Ruimtevaart en in de ‘André Kuiperszaal’ kun je de Maansteen aanraken! Bovendien is het komend weekend voor kinderen vanaf 7 jaar ook nog mogelijk actief aan de slag te gaan en je eigen raket te bouwen, die actief in de lucht wordt geschoten!



‘Reizen in de Ruimte’ brengt bezoekers naar de wereld van ruimtevaart en wetenschap. Een wereld waarin zij zelf kunnen ontdekken welke actuele technieken en thema’s een rol spelen als het gaat om verder te kunnen leven buiten onze aarde. De expositie laat zien hoe belangrijk technologie is om de mens verder dan de aarde te laten reizen. Reizen in de Ruimte zet aan tot nadenken en inspireert: hoe ziet onze toekomst eruit en hoe kunnen wij aan een duurzamere aarde werken, maar bovenal wordt de vraag gesteld: kunnen wij in de toekomst op andere planeten leven? De tentoonstelling is te zien tot en met 1 september 2019.



Omniversum presenteert met ‘Apollo 11’ een unieke, Engelstalige documentaire op IMAX-formaat, met niet eerder vertoonde beelden over de eerste bemande maanreis. Op het reusachtige koepelscherm van Omniversum een meeslepende belevenis. De film van regisseur Todd Douglas Miller en producent Statement Pictures laat de eerste bemande maanreis, een van de grootste menselijke prestaties uit de geschiedenis, opnieuw beleven. De documentaire op IMAX-formaat maakt alleen gebruik van origineel beeldmateriaal en geluid, recent ontdekt in de kluizen van NASA. De kijker krijgt het gevoel zelf aanwezig te zijn bij de missie uit 1969. De documentaire geeft het gevoel van spanning in de laatste weken van de voorbereiding, bij de lancering, de landing en de terugkeer op aarde.



De film ‘Fly me to the Moon’ vertelt het verhaal van drie jonge vliegjes, de ondernemende Nat, de slimme IQ en de grappige Scooter, die hun droom waarmaken door stiekem mee te vliegen met de eerste reis naar de maan. Ze komen voor veel spannende uitdagingen te staan die de reis in gevaar brengen. Zouden ze de missie kunnen redden? Fly me to the Moon is een grappige en spannende film voor het hele gezin en is



Nederlands/Vlaams gesproken.



Kijk voor aanvangstijden en tickets op https://www.museon.nl/nl en www.omniversum.nl



Museon



Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. De centrale tentoonstelling One Planet maakt een verbinding naar de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze zeventien doelen zijn opgesteld om de belangrijkste uitdagingen op het gebied van klimaat, natuur en samenleving aan te pakken.