Australië bovenaan bucketlist Nederlandse senioren

Hobby’s uitoefenen, mooie reizen maken en meer tijd besteden aan vrienden, kinderen en kleinkinderen. Nederlanders die hun pensioen al in het vizier hebben, zitten barstensvol met plannen voor het vullen van de tijd die ze straks hebben. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1100 Nederlanders tussen 55 en 66 jaar, dat is uitgevoerd in opdracht van online pensioenuitvoerder BeFrank.



Nederlandse pensionado’s zijn bepaald niet van plan om in deze fase van hun leven helemaal niets meer te ondernemen. Integendeel. Mensen die hun pensioengerechtigde leeftijd snel zien naderen, maken volop plannen voor straks. Ruim 70 procent denkt door alle vrije tijd namelijk nog meer te kunnen genieten van het leven.



Naar Australië toe



Zo zegt meer dan de helft van de Nederlandse senioren een bucketlist te hebben, voor dingen die ze in hun leven nog niet eerder hebben gedaan. Met stip op nummer 1 staat het plannen van een lange, verre vakantie. De Nederlandse 60-plusser blijkt reislustiger dan ooit tevoren. Als het gaat om de favoriete bestemming springen vier landen er duidelijk uit. Dat zijn Australië (22 procent), Nieuw-Zeeland, Noorwegen en de Verenigde Staten (allen iets minder dan 20 procent). Daarnaast wordt ook Canada regelmatig genoemd als land waar de senioren, als ze eenmaal van hun oudedagsvoorziening kunnen genieten, graag nog eens naartoe willen.



Naar de kleinkinderen toe



Maar er is meer dat de bijna-pensionado straks wil gaan ondernemen. Hobby’s uitoefenen bijvoorbeeld. Voor 63 procent van deze groep staat dat in de top 3 van geplande activiteiten. Bijna 20 procent wil graag nog een nieuwe taal leren. Een instrument leren spelen of boek schrijven staat bij 10 procent op het verlanglijstje voor straks. Bijna 5 procent zegt graag nog eens een sportieve uitdaging te willen aangaan, zoals het lopen van een marathon. Tijd besteden aan kinderen en kleinkinderen (bijna 45 procent) en vaker vrienden bezoeken (40 procent) blijken eveneens favoriet. Ruim één op de 5 denkt serieus na over het verrichten van meer vrijwilligerswerk.



Financieel fit



Mooie plannen dus. Maar die zijn alleen mogelijk wanneer je in al die werkende jaren ervoor voldoende hebt gespaard. ‘Financieel fit zijn’, noemen ze dat bij BeFrank. “En dat is alleen mogelijk als mensen hun pensioen begrijpen”, zegt Jan Hein Rhebergen, commercieel directeur van BeFrank. “Wij werken daar elke dag aan, met de inzet van slimme tools en door te communiceren op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Zo werken we aan ons doel om zoveel mogelijk Nederlanders inzicht te geven in hun inkomen voor later.” Dat dit nog steeds hard nodig is, blijkt onder meer uit onderzoek dat BeFrank eerder liet uitvoeren. Zeker 40 procent van de Nederlanders weet niet hoe het met hun eigen pensioen is gesteld en of ze later wel voldoende hebben gespaard voor een fijn en ontspannen leven als pensionado.