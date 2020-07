Het goed ventileren van binnenruimtes is actueler dan ooit. Deskundigen van over de hele wereld schreven onlangs een brandbrief aan de. Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarin zij onder andere het belang van juiste ventilatie en luchtreiniging onderschrijven in innenruimtes. Voor mensen met een longziekte is een goede ventilatie en luchtkwaliteit al jarenlang van levensbelang. De twee gaan echter veelal niet samen, zeker niet in de stedelijke omgeving! Frank Oskamp (55) en Sepp Prins (11) hebben beiden astma en kennen de noodzaak van ‘gezonde’ lucht maar al te goed.



Bij Frank is 7 jaar geleden astma geconstateerd. “Ik woon in Rotterdam en volgens de artsen heb ik ook een zogeheten ‘Rijnmond-neus’, wat inhoudt dat ik vaak een verstopte neus heb. Iets waar veel mensen, specifiek in de regio Rotterdam-Rijnmond, mee te kampen hebben door de hoge concentratie fijnstof in de lucht. Een schoon binnenklimaat is voor mij dus van groot belang, vooral tijdens deze coronauitbraak!” vertelt Frank.



‘Gezonde’ lucht van (levens)belang



Een slechte luchtkwaliteit kan leiden tot vele gezondheidsklachten. Mensen zoals Frank met astma, een allergie of een andere longziekte zijn vaker benauwd en hebben klachten als hoofdpijn, last van de keel of een gevoel van verkoudheid. Volgens Frank maakt het aanvullend reinigen van de lucht in combinatie met normale ventilatie van zijn huis een groot verschil: “Het openzetten van een raam voor een betere ventilatie is voor mij geen optie. Daarom heb ik een ioniserende luchtreiniger geplaatst in mijn huis. Het is een systeem dat de lucht filtert tot wat ze noemen ‘zeer schoon’ en de in de lucht zwevende virussen doodt. Het werkt voor mij. Al na enkele dagen merkte ik het verschil en heb ik sindsdien mijn puffer thuis minder gebruikt.”



Mensen met luchtwegproblemen of longziektes zijn door de corona-uitbraak extra kwetsbaar. Schone lucht en een virusvrije omgeving kunnen, met name voor deze en andere kwetsbare groepen, van levensbelang zijn.



Lucht ionisatie bij samenkomsten



Niet alleen in woningen, maar met name ook in omgevingen waar groepen mensen samenkomen, zijn ionisatie luchtreinigers een uitkomst om verspreiding van virussen te verkleinen en een gezonde luchtkwaliteit te kunnen garanderen.



Zo ook binnen schoolgebouwen. Op de school van Sepp staat een systeem van Habitat Solutions in zijn klas. “Wij zijn gaan Googlen en kwamen uit bij dit systeem. Na het plaatsen van het systeem in de klas kon Sepp zijn lessen veel langer volhouden zonder benauwd te worden. Zelfs de juf heeft minder last van hooikoorts en geeft aan dat de andere kinderen alerter reageren doordat het lokaal fris en schoner aanvoelt. Met deze ervaring hebben we een deel van het systeem ook voor thuis aangeschaft!” aldus Mariëtte, moeder van Sepp.



Niet alleen in schoolgebouwen, maar in iedere ruimte waar grote groepen mensen bij elkaar komen is de zorg rondom een schoon en veilig binnenklimaat gegroeid. Rob Jansen, directeur van Habitat Solutions, ontwerpers van een betere leefomgeving, begrijpt de zorgen van de deskundigen over het goed ventileren van ruimtes waar grote groepen mensen samenkomen: “De kans op verspreiding van een virus is vergroot wanneer er zich meer mensen in een afgesloten ruimte bevinden. Een systeem dat virussen doodt zodra deze door iemand worden uitgestoten en ‘veilige gezonde’ lucht daarvoor terugbrengt is een uitkomst om de kans op verspreiding te verkleinen.”



Mariëtte ziet haar zoon opknappen met het gebruik van het zogeheten Health+ luchtreinigingssysteem. Ook Frank voelt zich sinds het gebruik van het systeem een stuk aangenamer: “Als ik buiten ben geweest en mijn woning binnenstap, merk ik direct verschil. Ik voel me gewoon een stuk prettiger!”