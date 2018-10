Extra concerten André Rieu 19, 20, 21 Juli

Meer dan 50.000 Tickets verkocht in 1 weekend



De drie extra concerten van André Rieu in Maastricht die vrijdag in de verkoop gingen zijn inmiddels uitverkocht. Vanwege de enorme belangstelling is besloten een extra weekend toe te voegen. Vanwege de grote internationale belangstelling voegt André Rieu drie nieuwe concerten toe op 19, 20 en 21 juli 2019. Het totaal aantal concerten op het Vrijthof komt daarmee op 9. De officiële kaartverkoop voor de extra concerten start dinsdag 16 oktober om 10.00 via https://www.andrerieu.com/



In 2019 geeft André Rieu voor het vijftiende jaar op rij zijn traditionele zomeravondconcerten in Maastricht. Afgelopen weken waren de violist en zijn orkest in Noord-Amerika voor een tournee langs de Amerikaanse oostkust en Canada. Momenteel verblijft Rieu in Argentinië voor een serie van 6 uitverkochten concerten in Buenos Aires. In November toert de maestro door Australië, gevolgd door een tournee in Engeland en Ierland. Begin januari is traditioneel gereserveerd voor speciale nieuwjaarsconcerten in Ziggo Dome en Het Sportpaleis in Antwerpen. Daarna start de 69 jarige maestro onvermoeid aan zijn nieuwe tournee door Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.



André Rieu – Vrijthof Maastricht 2019

Vrijdag 5 Juli 2019 – 21:00 uur - UITVERKOCHT

Zaterdag 6 Juli 2019 – 21:00 uur - UITVERKOCHT

Zondag 7 Juli 2019 – 21:00 uur – UITVERKOCHT



Vrijdag 12 Juli 2019 – 21:00 uur - UITVERKOCHT

Zaterdag 13 Juli 2019 – 21:00 uur - UITVERKOCHT

Zondag 14 Juli 2019 – 21:00 uur - UITVERKOCHT



Vrijdag 19 Juli 2019 – 21:00 uur

Zaterdag 20 Juli 2019 – 21:00 uur

Zondag 21 Juli 2019 – 21:00 uur