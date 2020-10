André Rieu annonce le nouvel album «L’Hiver en fête»

André Rieu L’hiver En Fête Cd & Dvd Live From Maastricht



André Rieu est heureux d’annoncer la sortie de son tout nouvel album « L’Hiver en fête » dans le monde entier, prévue le 13 novembre 2020. Cet enregistrement de ses concerts LIVE (CD & DVD) comprend une sélection des chants romantiques de Noël les plus célèbres et les plus appréciés de tous les temps, tels que Jingle Bells, We Wish You a Merry Christmas, I’m dreaming of a White Christmas, Silent Night, Snowwaltz, Halleluja (Leonard Cohen), Walking in the Air, Sleigh Ride, Oh When the Saints, Can’t help falling in love, I Will Follow Him, Mary’s Boychild ou What a Wonderful World, ainsi qu’un aperçu exclusif derrière les coulisses du monde magique d’André Rieu.



André Rieu dit : « Noël est ma période préférée de l’année ! Avec cet album, je veux vous emmener tous dans un beau voyage musical au pays des merveilles hivernales : dans un château de conte de fées, dans le monde du Père Noël, dans la magie de Noël et dans la beauté romantique de la saison. J’ai longtemps rêvé de donner des concerts pour Noël dans ma ville natale. Et en 2019, ce rêve est devenu réalité. Cet album capture l’atmosphère féérique de ces concerts et vous emmène même derrière les coulisses. Je suis ravi de le partager avec vous et vous souhaite de merveilleuses fêtes de fi n d’année, remplies de musique. »



En décembre 2019, 35 000 fans venus du monde entier se sont rendus à Maastricht pour rejoindre André Rieu et son Orchestre Johann Strauss pour trois soirées inoubliables de romance, de Noël et de musique. Vous pouvez maintenant profi ter de cette atmosphère unique sur ce CD LIVE très spécial, dans le confort de votre salon. Un DVD « Making of » exclusif vous emmènera dans les coulisses en vous offrant l’occasion unique de suivre André dans les préparatifs de son spectacle, lorsqu’il crée la scène de son propre pays de merveilles hivernales.



