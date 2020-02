NKC: onderhoudsboekje camper geen garantie juiste tellerstand

Wie een tweedehands camper wil kopen, kan niet meer blind vertrouwen op het bij de camper behorende onderhoudsboekje voor het controleren van de kilometertellerstand. Deze boekjes kunnen vervalst zijn, zo wordt duidelijk in een reportage in het ledenmagazine Kampeerauto van de NKC, dat komende week verschijnt. Het blijkt kinderlijk eenvoudig om een boekje te vervalsen.



Het artikel brengt in kaart hoe een geïmporteerde camper tot drie keer toe bij camperbedrijven te koop wordt aangeboden, terwijl de tussenhandelaar die de camper in Duitsland kocht, weet dat deze buscamper ruim 2,5 ton meer heeft gelopen dan rond de 45.000, zoals op de teller staat. De wagen ziet er pico bello uit en is voorzien van een onderhoudsboekje met de complete onderhoudshistorie en de tussentijdse tellerstanden.



Nader onderzoek leerde echter dat het onderhoudsboekje vals is. De garages in Duitsland die volgens het boekje onderhoud hebben uitgevoerd, hadden de camper nog nooit gezien. De vervalsers zijn zo geraffineerd te werk gegaan, dat ook een gerenommeerde dealer niet in de gaten had dat hij een kat in de zak in zijn showroom had staan.



Meer dan 20 procent teruggedraaide teller



Volgens onderzoek van de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) heeft ruim 20 procent van de uit Duitsland geïmporteerde personenauto’s een teruggedraaide teller en de organisatie vermoedt dat dit aantal bij campers nog hoger ligt. Van de gebruikte campers die in Nederland te koop staan, komt een fors deel uit Duitsland. Volgens cijfers van de Bovag worden er jaarlijks zo’n vierduizend geïmporteerd.



Het risico van teruggedraaide tellers doet zich vooral voor bij geïmporteerde tweedehands campers, omdat de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) bij het afgeven van een Nederlands kenteken hiervoor niet sluitend kan controleren of een tellerstand klopt. Bij origineel Nederlandse campers is er doorgaans wel een sluitende registratie van tellerstanden.



De NKC waarschuwt camperaars



De VAT, waarin onder meer de Bovag en de RDW samenwerken, heeft de NKC uitgenodigd om deel te nemen in de organisatie, om samen te werken aan de aanpak van de kilometertellerfraude.



De NKC waarschuwt camperaars die een tweedehands camper willen kopen om niet blind te vertrouwen op onderhoudsboekjes en nader onderzoek naar het verleden van de camper te doen, bijvoorbeeld door contact te zoeken met de bedrijven die het onderhoud hebben uitgevoerd. Ook een aankoopkeuring kan onregelmatigheden aan het licht brengen.



Over de NKC



De NKC is met 55.000 leden Europa's grootste camperclub. Als consumentenplatform behartigt de NKC de belangen van Nederlandse camperaars. De NKC heeft eigen verzekeringen, organiseert groepsreizen en is uitgever van onder andere het magazine Kampeerauto. Kijk voor meer informatie op www.nkc.nl.