Nieuw Snor-serie: Outdoor Kids Sterrenkijken, huttenbouwen

Hoe wordt een ster geboren? Waar is de Grote Beer? Hoe timmer ik een boomhut en van welk dier is deze pootafdruk? De nieuwe geïllustreerde serie Outdoor Kids, met de delen Sterrenkijken, Huttenbouwen en Spoorzoeken geeft antwoord op deze en andere vragen. Sterrenkijken en Huttenbouwen verschijnen 20 juni bij Uitgeverij Snor. Spoorzoeken verschijnt 15 juli. Bedoeld voor kinderen, maar natuurlijk handig voor iedereen die meer wil weten over sterren, planeten, hutten en sporen.



Sterrenkijken



Als je omhoogkijkt naar de sterrenhemel, kan het je duizelen van alle sterren. Een gek idee dat alles lang, lang geleden begon met een knal. Hoe het precies daarna verder ging, vind je in het deel Sterrenkijken, waaraan ook Govert Schilling meewerkte. In dit prachtig geïllustreerde boek vind je ook kaarten van de sterrenhemel om zelf je weg te vinden als je naar boven kijkt.



In het deel Huttenbouwen, dat is gemaakt met medewerking van Scouting Nederland, staat praktische stap voor stap uitleg om een hut te kunnen bouwen, plus onder andere handige zaag -en timmertips en een knopenbijlage. In Spoorzoeken leer je welke sporen je in het bos en in je achtertuin kunt vinden, en leer je welk spoor van welk dier is.



Jezelf redden



“Honderdduizenden jaren hebben mensen het moeten doen met wat ze in hun omgeving aantroffen, maar vandaag weten we niet meer hoe dat moet ”, zegt Gerard Janssen, auteur van Outdoor Kids. “Daarom ben ik op zoek gegaan naar die basale vaardigheden, naar hoe je jezelf kunt redden. Ook in de Nederlandse wildernis.”



Achtertuinavonturen



De serie Outdoor Kids bewijst dat avonturen buiten dicht bij huis beleefd kunnen worden. Gewoon omhoogkijken en er gaat een heel nieuwe wereld voor je open. Hoe spannend is het om helemaal zelf een geheime schuilplaats te maken. Of samen met je vader of moeder een stevige boomhut te timmeren om vanaf daar de sterrenhemel te kunnen bewonderen. Misschien mag je er zelfs wel blijven slapen! Zo spannend kan de achtertuin zijn.