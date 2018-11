Reactie iGene op berichtgeving over DNA-zelftests. In 99,9% van de gevallen accurate weergave

Vandaag is iGene in het nieuws vanwege de maatschappelijke discussie die er op dit moment gaande is over DNA-zelftests. Directe aanleiding voor de berichtgeving is een melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) door de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN).



Een groot deel van de actuele discussie rond DNA-zelftests draait om de zogeheten false positives en false negatives. In een artikel op haar website gaat iGene, dat in 2017 haar genenpaspoort-app op de Nederlandse markt bracht, hier uitgebreid op in. Daarbij stelt iGene dat haar DNA-test ‘in 99,9% van de gevallen een accurate weergave oplevert van iemands genetische aanleg’.



