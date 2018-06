Cordaid kiest Storm Digital als digital marketing bureau

Hulporganisatie Cordaid gaat vanaf 1 juli in zee met een nieuw digitaal mediabureau. Na een uitgebreide selectieperiode hebben zij gekozen voor Storm Digital.



De afgelopen jaren werkte Cordaid samen met verschillende online bureaus voor de verschillende online kanalen. Met de wens om te werken vanuit een geïntegreerde strategie en aanpak heeft Cordaid in het eerste kwartaal van dit jaar een pitch uitgeschreven voor een nieuw bureau, waarin het team van Storm Digital de meeste indruk wist te maken.



Onder de samenwerking valt een uitgebreid pakket aan diensten: de jaar- en campagnestrategie voor alle betaalde digital kanalen, de tactische planning, inkoop, evaluatie en creatie en optimalisatie op de website www.cordaid.org.



Stefanie Goddijn, online strateeg bij Cordaid heeft de pitch uitgeschreven en begeleid. Zij zegt over de selectie van Storm Digital: “De data-driven aanpak van Storm Digital spreekt ons enorm aan. Wij hebben als goed doel vele verhalen te vertellen waarbij in verschillende fases in de donateursreis andere vormen en boodschappen relevant zijn. Wij zijn een organisatie die ontzettend veel doet. Daarom moeten we goed weten wie in welk verhaal geïnteresseerd is. Storm Digital heeft ons in de verschillende fases van het pitch traject laten zien dat ze op basis van data deze donateursreis goed in media en creatie kunnen invullen. Daarnaast hebben we een goede persoonlijke klik en is het enthousiasme van iedereen die met ons gaat werken aanstekelijk.”



Over Cordaid



Cordaid komt op voor 1,2 miljard mensen in nood, bijna een kwart van de wereldbevolking. Deze mensen leven in armoede en ontbreekt het aan basisvoorzieningen die voor ons vanzelfsprekend zijn: gezondheidszorg, onderwijs, werk en een veilig en menswaardig bestaan. Cordaid werkt met slimme en blijvende oplossingen aan een wereld zonder armoede, waar mensen omzien naar elkaar.



“Wij zijn er erg trots op om Cordaid aan ons klantenbestand te mogen toevoegen”, zegt Viktor van der Wijk, CEO Storm Digital. “We hebben intussen een behoorlijke track record aan ngo’s. Dit brengt de nodige ervaring met zich mee. Cordaid kiest voor een bedrijfskoers waar digital marketing een bepalende rol heeft in hun missie om zoveel mogelijk mensen een betere toekomst te bieden. Dat zij hun ambities zeer serieus nemen, bleek ook al uit de professionaliteit van het pitch traject. Daar dragen wij graag aan bij.”



Over Storm Digital



Storm Digital is een growth marketing agency. Werkzaam vanuit alle digital marketing disciplines zorgen zij voor een gedegen en explosieve groei van organisaties. Storm Digital werkt voor klanten als: KLM, Uber, Volkswagen, ABN AMRO en Videoland.