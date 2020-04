Intelligente Start-Up, SVR vraagt om openstelling kleine campings

15 april 2020 – In een brief aan het Veiligheidsberaad, waarin de 25 veiligheidsregio’s zijn vertegenwoordigd, vraagt de Stichting Vrije Recreatie om het openstellen van de sanitaire ruimten op kleinschalige campings in het kader van een intelligente start-up van Nederland.



Voorzichtig optimisme



Voorzichtig wordt er al gesproken over het opstarten van de Nederlandse economie en het iets versoepelen van een aantal regels. De Stichting Vrije Recreatie, waarbij 1200 kleinschalige kampeerterreintjes bij zijn aangesloten, denkt hardop mee over de mogelijkheid om juist de kleine campings op korte termijn weer open te laten gaan.



Geen massatoerisme



De kleine campings met 5 tot 25 standplaatsen zijn dusdanig van grootte dat er zeer veilig en gecontroleerd met het sanitairgebouw kan worden omgegaan. Praktisch elke caravan en camper is tegenwoordig uitgerust met een chemisch toilet en wasgelegenheid. Daarvoor hoeft men dus niet naar het toiletgebouw.



Een kleine camping kan heel eenvoudig een tijd toekennen aan kampeerders waarop het hen is toegestaan het sanitairgebouw te betreden, om bijv. te douchen. Er komen dan nooit mensen uit meerdere families gelijktijdig in het gebouw.



Op deze campings zijn terrein en standplaatsen dusdanig groot dat ook buiten prima de afstand en overige maatregelen toepasbaar zijn.



De 1,5 meter economie zou hier zelfs zonder problemen naar een 2,5 meter economie kunnen worden opgewaardeerd.



Veilig



De SVR stelt dat het openstellen van de kleine camping veilig kan worden gedaan en binnen de 1,5 meter economie past. Daarbij komt nog dat mensen uit de stad zich veiliger voelen op de kleine camping dan in de stad. Op een flat is het onmogelijk om op de galerij of in de lift 1,5 meter afstand te bewaren en zijn de supermarkten veel drukker dan in een dorp.



Massatoerisme



Met het openstellen van met name de kleine campings, waar geen rijen met stacaravans en huisjes te vinden zijn, zal geen massatoerisme op gang komen en zullen zich geen mensenmassa’s door Nederland gaan bewegen. Het openstellen van de kleine campings zal juist de zwaar getroffen sector de helpende hand bieden om weer iets van omzet te genereren en de verliezen niet al te veel te laten oplopen, zodat de kleine campings het hoofd boven water kunnen houden.



De SVR hoopt met deze oproep dat de veiligheidsregio’s met voorrang maatwerk in hun beleid gaan toepassen en dat Nederland op een verantwoorde wijze langzaam weer opengesteld kan gaan worden en we aan het nieuwe normaal kunnen gaan werken. De kleinschalige camping past perfect in dat beeld, daar wordt de 1,5 meter economie al jarenlang beleden.