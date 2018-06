Opbrengst Nederlandse tv-reclamemarkt in 2017 gedaald

Reclame-inkomsten mobiele dataverbindingen overstijgen voor het eerst die van vaste internetverbindingen



AMSTERDAM –De totale bestedingen binnen de wereldwijde entertainment- en mediamarkt groeien de komende vijf jaar met 4,4 procent per jaar. Deze groeiprognose zorgt ervoor dat er in 2022 2 biljoen euro per jaar wordt besteed in deze industrie. Digitaal gedreven diensten stijgen uiteraard het hardst. Dat blijkt uit de Global Entertainment & Media Outlook 2018 – 2022 van accountants- én adviesbureau PwC.



De omzetontwikkeling verschilt enorm per land en per medium. Omzet in het digitaal gedreven segment groeit het snelst de komende vijf jaar. Daarbinnen laten ‘virtual reality’(+40 procent) en OTT-video’s (+ 10 procent) de grootste relatieve groei zien. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich kranten en tijdschriften waar ook de komende vijf jaar de inkomsten zullen dalen.



Volgens Casper Scheffer, mediaspecialist bij PwC, wordt deze trend ook nog door een andere ontwikkeling ondersteund. “In 2018 wordt er voor het eerst in de geschiedenis meer reclame-inkomsten gegenereerd uit mobiele dataverbindingen dan via vaste internetverbinding. Dit geeft feilloos aan welke kant het opgaat. Onze mobiele telefoon is de belangrijkste toegang tot content geworden.”



In Nederland is dit ook te zien. De reclameopbrengsten van televisie liggen hier al jaren rond één miljard euro. In 2017 is dit echter met 5 procent gedaald. Voor 2018 is een verdere daling niet ondenkbaar. “De vraag naar unlimited databundels voor mobiele telefoons heeft een vlucht genomen in Nederland. ‘Mobile first’ is ook bij Nederlandse consumenten het devies”, aldus Scheffer.



De meest opvallende groei tot en met 2022 vindt plaats in Nigeria en Egypte. Daar worden jaarlijks groeicijfers van ruim 21 procent (Nigeria) en 17 procent (Egypte) genoteerd. In Europa en Noord-Amerika is de grootste groei er momenteel uit, geen enkel westers land groeit meer dan 3 procent per jaar. Toch is het einde niet in zicht, denkt Scheffer. “Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. ‘Augmented reality’ en kunstmatige intelligentie veranderen het medialandschap snel. Dat betekent dat bedrijven alert moeten zijn en razendsnel moeten reageren om de veranderingen bij te benen en effectief te blijven.”



De Nederlandse versie van de PwC Entertainment & Media Outlook verschijnt dit najaar.