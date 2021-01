Jubilerend JBL&G: tien bomen per nieuwe cliënt

Letselschadebureau JBL&G bestaat tien jaar. Het jubileum staat in het teken van duurzaamheid: voor elke nieuwe cliënt plant het bureau voortaan tien nieuwe bomen. Het nog steeds sterk groeiende kantoor hoopt zo de komende jaren tienduizenden nieuwe exemplaren aan het bomenbestand toe te kunnen voegen.



Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht begon in 2011 in Assen. Aanvankelijk vanuit het woonhuis van oprichter Yvonne Hooijenga, deels ingericht als kantoor. Zij had destijds tien jaar ervaring in de letselschade en zette de stap naar zelfstandigheid samen met haar dochter Steffy Roos du Maine, die later het kantoor geheel overnam. Onder haar leiding opende JBL&G zijn hoofdkantoor in Amsterdam en kwamen er de afgelopen twee jaar nog drie vestigingen bij in Groningen, Deventer en Rotterdam. Het bureau is nu met in totaal rond de zestig juristen, juridisch medewerkers en ondersteunend personeel een van de grootste letselschadebureaus van Nederland.



“Zo zie je dat je ook met de totale focus op zorgvuldigheid, rechtvaardigheid en kwaliteit heel groot kunt groeien, zonder concessies te doen”, stelt directeur Du Maine. “Wij zijn nog steeds geen regelkantoor dat door handjeklap met de verzekeraar en een berekening op de achterkant van een bierviltje een zak geld voor zijn cliënten binnenhaalt, en dat zullen we ook nooit worden. We vorderen niet simpelweg de geleden schade, ons voornaamste doel is het ondersteunen van de cliënt op zijn weg naar herstel. In Nederland wordt niemand ‘rijk’ van een letselschadevergoeding, je krijgt hooguit waar je recht op hebt, en moet het daar dan vaak de rest van je leven mee doen. Zestig mille voor drie afgehakte vingers mag een heel bedrag lijken, maar je wilt het er écht niet voor meemaken.”



De juristen van JBL&G werken vanuit de vier vestigingen door het hele land, en zijn zorgvuldig geselecteerd. Du Maine: “We wilden vanaf de grond een kantoor opbouwen dat nu eens niet voldeed aan het toch wel heersende clichébeeld van de personenschadebranche. Er opereren nog steeds haaien in die het alleen maar om het geld te doen is. Van elke twintig sollicitanten die uiteindelijk bij ons op gesprek mogen komen, wordt er hooguit eentje aangenomen. Behalve dat ze uiteraard de besten in hun vakgebied zijn, hebben ze stuk voor stuk een sterk ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid, zijn gedreven, betrokken en gemotiveerd, met compassie en een persoonlijke touch. Dat is waarom we – volgens ons – aan de goede kant staan: de slachtofferkant. Elk letselschadeslachtoffer verdient de beste juridische hulp – gratis. Daarom staat bij ons het slachtoffer op de eerste plaats, altijd.”



Om het tienjarig bestaan van JBL&G ook voor de buitenwereld extra waarde te geven, worden er vanaf dit jubileumjaar tien bomen aangeplant voor elke nieuwe client. “Het planten van bomen past uitstekend bij ons langjarige thema duurzaamheid. We proberen ook als kantoor zo ecologisch als het kan te werken. De drie nevenvestigingen zijn er ook om de rijtijden voor thuisbezoeken korter te maken, terwijl cliënten zelf zo gemakkelijker bij ons kunnen komen. Zo proberen we alles zo duurzaam mogelijk doen. Met het planten van duizenden bomen per jaar maken we de wereld straks op den duur hopelijk weer wat groener en mooier. Dat lijkt ons nuttiger dan een protserig duur hoofdkantoor, snelle auto’s voor de directie, of een exorbitant feest voor het personeel. Wij werken gewoon lekker door en vieren het intern kleinschalig. Op naar de volgende tien jaar!”



Foto: Oprichter Yvonne Hooijenga van het jubilerende JBL&G en haar dochter, eigenaar Steffy Roos du Maine. Foto: Marcel Jurian de Jong