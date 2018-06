Carillon Utrechtse Domtoren luidt het Midzomergracht festival 2018 in

De wekelijkse luiding van het Dom-carillon van de Domtoren in Utrecht staat op 15 juni in het teken van het Midzomergracht festival. Een selectie van hits die populair zijn in de LHBTI+- gemeenschap wordt ten gehore gebracht door beiaardier Malgosia Fiebig als start van de 22e editie van het festival.



‘Het Midzomergracht festival is er om vooroordelen weg te nemen en samen diversiteit te vieren. Ongeacht leeftijd, gender en seksuele voorkeur’ spreekt Leon Bex, voorzitter van Midzomergracht festival 2018. ‘Op een positieve manier willen we bijdragen aan de zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap van Utrecht tijdens de 22e editie van dit 10-daagse festival.’



Domtoren carillon brengt selectie van hits ten gehore



Beiaardier Malgosia Fiebig speelt een selectie van hits tijdens de wekelijkse luiding van het Dom-Carrilon. Het is de derde keer dat de luiding in het teken staat van het Midzomergracht festival; het begin van een traditie. Zo’n 15 nummers zullen de revue passeren, denk daarbij aan hits van Diana Ross, Lady Gaga en ABBA. Allemaal muziek typerend voor de gemeenschap en met een vrolijke, positieve noot. Overal in het centrum van Utrecht te horen, en mee te zingen!



22e editie van Midzomergracht festival



Midzomergracht festival viert van 15 t/m 24 juni 2018 voor de 22e keer seksuele en genderdiversiteit samen met de inwoners van Utrecht en bezoekers uit binnen- en buitenland.



De roze en aanverwante organisaties van Utrecht organiseren in samenwerking met de vrijwilligers van het festival de activiteiten van het Midzomergracht festival rondom de pijlers Sport, Educatie, Cultuur & Pride. Tien dagen lang kan je meedoen aan of kijken naar allerlei activiteiten op het gebied van cultuur, sport, bijzondere exposities en allerlei feesten. Door de fantastische, typisch Utrechtse sfeer is het aantrekkelijk voor een breed publiek.



Ook dit jaar bestaat het festival uit drie delen:



1. Het openingsweekend in het gratis toegankelijke Midzomergracht Village bij de Stadsschouwburg Utrecht aan het Lucasbolwerk van 15 t/m 17 juni met op vrijdag een openingsshow en –feest, op zaterdag een officiële streetparty van de Utrecht Canal Pride en op zondag de Parkdag met veel aandacht voor cultuur.



2. Het doordeweekse programma op diverse locaties in de stad met onder andere workshops, films, lezingen en boekpresentaties.



3. Het slotweekend van 22 t/m 24 juni, met op vrijdag 22 juni een klassiek openluchtconcert Vier de Liefde nabij de Weerdsluis en op zaterdag 23 juni het traditionele PANN-feest PANNDORA in TivoliVredenburg.



De meeste activiteiten zijn gratis. Kijk voor het volledige programma en tickets op https://midzomergracht.nl/programma/.



Over Midzomergracht festival



Van het Eindfeest Roze Lente in 1997 naar een 10-daags festival met honderd activiteiten. Het Midzomergracht Festival is volop in beweging. Tien dagen feest voor meer acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit en meer zichtbaarheid van de Utrechtse LHBTI+-gemeenschap bij een zo groot mogelijk publiek. Het Midzomergracht festival is een feest waar je elkaar ontmoet en waar vooroordelen worden weggenomen. Wij noemen dit het MZG ABC. Ofwel, Acceptatie door Bewustwording door Contact. Met aandacht voor sport, educatie, cultuur & pride. Voor iedereen. Ongeacht leeftijd, gender en seksuele voorkeur. Het festival wordt georganiseerd door Stichting de Overkant, een 100% vrijwilligersorganisatie gesteund met bijdragen van de gemeente Utrecht en verschillende fondsen en sponsoren.



https://www.midzomergracht.nl/ | https://www.facebook.com/Midzomergracht/ | https://www.instagram.com/midzomergracht/