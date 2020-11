Jonge ondernemers tonen maatschappelijke betrokkenheid met steun aan Make-A-Wish

Hilversum,18 november 2020 - Niet alleen grote en gerenommeerde bedrijven tonen hun maatschappelijke betrokkenheid, maar ook steeds meer jonge en startende ondernemers zetten het maatschappelijk belang naast het commerciële belang. Zo doneren Sil Peters en Korak Specht van Specters Coffee een percentage van de omzet van hun koffieabonnementen aan Make-A-Wish Nederland. Ook Jort Runia van sneakerlijn Zikz10 doneert voor elke verkochte sneaker drie euro aan het goede doel en Juri Meijer heeft inmiddels al gamend meer dan 10.000 euro ingezameld. Make-A-Wish Nederland is uiteraard blij met deze jonge generatie maatschappelijk betrokken ondernemers. ‘Het stemt ons hoopvol om te zien hoe de jongere generatie zich inzet voor een goed doel als Make-A-Wish. Zeker nu het in deze onzekere coronatijd lastiger is geworden om fondsen te werven’, zegt Hanneke Verburg, algemeen directeur van Make-A-Wish Nederland.



Koffie met een betrokken twist



De jonge eigenaren van Specters Coffee, Sil Peters en Korak Specht, verbinden hun passie voor koffie aan het goede doel en dragen met een deel van de omzet van hun koffieabonnementen zo indirect bij aan een wensvervulling. Korak: ‘Wij willen de buitenwereld laten zien dat het normaal is dat je als bedrijf een goed doel steunt, aan je medemens denkt en niet alleen aan jezelf. Eigenlijk hadden we geen idee of goede doelen wel op ons zaten te wachten, maar gelukkig was Make-A-Wish ook meteen heel enthousiast. Het is een organisatie die hele mooie dingen doet met een doel dat bij iedereen positieve reacties oproept. Van elk kopje koffie dat we verkopen gaat een vast percentage van de omzet naar Make-A-Wish. Zonder limiet. Sterker nog, we gaan heel hard ons best doen om snel te groeien. Want hoe meer koffieabonnementen wij verkopen, hoe meer wij kunnen bijdragen aan het vervullen van wensen’.



Gamend de wereld verbeteren



Vanaf 1 juli 2020 haalt Juri Meijer via zijn live-streams op Twitch TV geld op voor Make-A-Wish. Twitch is een gratis gameplatform voor creators die live content willen uitzenden in interactie met hun community. Juri zit op ruim 34.000 volgers, maar hecht nog meer waarde aan zijn 80 - 100 kijkers, een gemiddeld aantal voor streamers zoals hij. De teller staat inmiddels op 10.000 euro en de actie loopt tot 1 juli 2021. Juri: ‘Al zoekend kwam ik Make-A-Wish tegen. Mooi om te zien dat je niet veel nodig hebt om toch al impact te maken. Als je zelf niet veel geld hebt, kan je met tijd ook een bijdrage leveren, dus geef ik een jaar lang tijd. Ik ben heel benieuwd naar de eindstand in 2021.’



Sneakers die dromen waar maken



Jort Runia heeft een eigen sneakerlijn, Zikz10, en doneert van elke verkochte sneaker 3 euro aan Make-A-Wish. Hij koos voor dit goede doel omdat Make-A-Wish wensen waar maakt. ‘Vier jaar geleden was ik nog een 16-jarig jochie met een droom: mijn eigen sneaker creëren én dragen. Mijn eerste collectie is sinds drie maanden op de markt: ze liggen in sneaker stores en ik verkoop ze online. Dat was mijn wens en ik vind het mooi dat ik met mijn bijdrage de wensen van kinderen met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte ook werkelijkheid kan maken’, aldus Jort.