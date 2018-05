POST Luxembourg kiest voor Cumulocity IoT van Software AG voor de uitrol van Internet of Things

POST Luxembourg maakt gebruik van Cumulocity IoT van Software AG om Internet of Things (IoT)-diensten aan te kunnen bieden in Luxemburg.

Cumulocity IoT van Software AG is een onafhankelijk cloud-gebaseerd IoT-platform. Bedrijven die gebruikmaken van Cumulocity IoT hebben volledige vrijheid in de manier waarop ze IoT-producten en -diensten ontwerpen, ontwikkelen, inzetten en upgraden. Het platform kan worden ingezet in de cloud, on premise of in hybride omgevingen.

POST Luxembourg heeft minder dan zes weken nodig gehad om een volledig aangepast en veilig IoT-aanbod op te bouwen met behulp van Cumulocity IoT. Dankzij de op Cumulocity gebaseerde oplossing kan het post- en telecommunicatiebedrijf miljoenen apparaten snel en veilig aansluiten en registreren. Het Smart City IoT-aanbod van POST Luxembourg kan alle delen van een stad of bedrijfspand met elkaar verbinden, zodat kan worden gecontroleerd wat er gebeurt en waar. Hierdoor is het mogelijk om zaken veiliger en energie-efficiënter te maken.

Laurent Rapin, IoT Solution Advisor, Enterprise Sales Department bij POST Luxembourg: "Met onze Smart City-dienst hebben onze klanten inzicht in wat er in de stad of in de gebouwen die ze bezitten gebeurt. Met Cumulocity IoT kunnen onze klanten hun grondstoffen, parkeerplekken, water en milieu beter beheren, het energieverbruik en het verkeer efficiënt beheren en profiteren van veel andere toepassingen. Dit zorgt ervoor dat onze zakelijke en publieke klanten beter zijn uitgerust om elke potentiële dreiging te controleren of op te lossen en kansen te benutten op het moment dat deze zich voordoen.”

Wat de auto-industrie betreft, beschikt POST Luxembourg over een M2M Managed Connectivity-aanbod dat meer dan 1,3 miljoen auto's in heel Europa met elkaar verbindt. POST Luxembourg ontwikkelde IoT-telematicadiensten die een nauwkeurige controle en monitoring van auto's en vrachtwagens mogelijk maken. Door voertuigen aan te sluiten op het Cumulocity IoT-platform, kunnen klanten van POST Luxembourg hun activiteiten beter beheren met verschillende apps zoals Fleet Management, Crash Detection, Insurance Telematics en Eco-Driving.

Cumulocity IoT omvat een breed scala aan oplossingen, zoals Condition Monitoring, Predictive Maintenance en Track & Trace. Daarnaast bevat het ook eenvoudig apparaat- en sensorbeheer, waardoor de werelden van IT en operationele technologie (OT) samenkomen. Bovendien kan Cumulocity IoT volledig profiteren van Software AG's Digital Business Platform voor integratie, business process management, geavanceerde analyse en machine learning-mogelijkheden.

Bernd Gross, senior vice president IoT en Cloud bij Software AG: "Ondernemingen hebben met Cumulocity IoT de mogelijkheid om zeer snel te starten met een kleinschalig, cloudgebaseerd IoT-project. Het is vervolgens heel eenvoudig het IoT-platform en de IoT-diensten uit te bouwen. Deze keuzevrijheid maakt een snellere innovatie en invoering van IoT mogelijk, in een klantgericht tempo en in lijn met de bedrijfsproductieprocessen.”

Cumulocity IoT van Software AG heeft een eigen stand op Internet of Things Convention Smart Cities 2018 op 6 juni in Antwerpen, waar deelnemers huidige en toekomstige IoT-initiatieven kunnen ontdekken en demonstraties kunnen zien van Connected Store & Real-Time Supply Chain Inventory Management, Predictive Analytics at the Edge, Smart Manufacturing en een demonstratie die laat zien hoe een IoT-oplossing in tien minuten kan worden gebouwd met Amazon Alexa.

Over POST Luxembourg

POST Luxembourg is de grootste post- en telecommunicatieaanbieder in Luxemburg en biedt ook financiële diensten aan particuliere en zakelijke klanten. De Groep POST Luxemburg is met 22 dochterondernemingen en meer dan 4,300 personeelsleden de belangrijkste werkgever in Luxemburg. De visie van het bedrijf is om de communicatie te vergemakkelijken en de overdracht van gegevens tussen individuen en bedrijven te vereenvoudigen. Als leverancier van uitgebreide, geïntegreerde telecom- en ICT-diensten met wereldwijde connectiviteit, heeft POST Luxembourg TERALINK Solutions gecreëerd om innovatieve bedrijfsoplossingen voor internationale bedrijven aan te passen, variërend van connectiviteit met hoge capaciteit, satelliet-uplink/-downlink, gegevensopslag, beheerde beveiliging, IT-/cloud- en media-diensten voor nationale en internationale organisaties. Wat infrastructuur betreft, bezit POST vaste en mobiele netwerken en vijf sterk beveiligde datacenters die worden beheerd door haar dochteronderneming EBRC. Het internationale optische vezelnetwerk verbindt de belangrijkste spelers in de financiële sector met Luxemburg. Naast zijn telecomactiviteiten wil de Groep POST Luxemburg zijn positie als leider in postdiensten consolideren en zijn voetafdruk en serviceaanbod in de logistiek en als een middel voor e-commerce verder ontwikkelen. Ten slotte bekijkt POST als aanbieder van e-bankdiensten (CCP Connect) actief de ontwikkelingen op het gebied van financiële technologieën (FinTech).



Kijk voor meer informatie op www.postgroup.lu en www.post.lu.

Over Software AG



Software AG helpt organisaties bij het innoveren en differentiëren in de digitale wereld. Met het Digital Business Platform kunnen bedrijven beter met hun klanten communiceren en hen meenemen op nieuwe ‘digitale’ reizen, unieke waard proposities onder de aandacht brengen en nieuwe zakelijke kansen creëren. In de IoT-markt stelt Software AG bedrijven in staat om IoT-componenten te integreren, verbinden en beheren, en om data te analyseren en toekomstige gebeurtenissen te voorspellen met Artificial Intelligence (AI). Het Digital Business Platform van Software AG is gebaseerd jarenlange softwareontwikkeling, IT-ervaring en technisch leiderschap. Ruim 4.500 medewerkers zijn werkzaam bij Software AG in 70 landen. In 2017 bedroeg de omzet 879 miljoen euro.