Indoor Skydive Roosendaal lanceert indoor skydiven met VR

Primeur in de Benelux: Indoor Skydive Roosendaal lanceert indoor skydive VR



“Vanaf vandaag kun je indoor skydiven boven de mooiste wereldbestemmingen”



Roosendaal, 1 februari 2018 – Vanaf vandaag is Indoor Skydive Roosendaal de eerste én enige plek in de Benelux waar je kunt indoor skydiven met virtual reality. Dankzij de toevoeging van een VR-bril tijdens het indoor skydiven in de windtunnel, kan iedereen een skydive ervaren boven bestemmingen als Dubai, Hawaii of San Diego! Je vóelt niet alleen hoe het is om uit een vliegtuig te springen, je zíet het nu ook.



Indoor skydiven met virtual reality

Bij het indoor skydiven, ervaar je het gevoel van een skydive, maar dan indoor. In een veilig en gecontroleerde omgeving beleeft iedereen, van jong tot oud, hoe het voelt om uit een vliegtuig te springen. Bij VR ervaar je hoe het is om in een virtuele wereld een realistische ervaring te beleven. Wanneer je dit combineert, krijg je de meest realistische skydive ervaring die je indoor kunt beleven. Bij indoor skydive VR worden werkelijk ál je zintuigen geprikkeld. Je voelt nu niet alleen hoe het is om te skydiven, je kunt het nu ook zien! En dat op de mooiste bestemmingen van de wereld.



De meest realistische skydive ervaring die je indoor kunt beleven

Bezoekers van het nieuwe en unieke indoor skydive VR krijgen een speciale VR-bril op en worden voorzien van speciale skydive gear. Zo voelt het alsof je een echte parachute om hebt. Door de VR-bril lijkt het alsof je in een vliegtuig staat op circa 3.800 meter hoogte boven een van de wereldbestemmingen. Op het beeld telt een instructeur af tot de sprong en vanaf dat moment begeleidt een instructeur van Indoor Skydive Roosendaal de bezoeker de windtunnel in. Doordat je zweeft op de kracht van de wind met de VR Bril, wordt het gevoel van een skydive in 4D nagebootst.



De mooiste dropzones ter wereld

Een wereldreis in één dag? Bekijk San Diego, Hawaii en Dubai vanuit de lucht bij Indoor Skydive Roosendaal! In de toekomst zullen er nieuwe bestemmingen worden toegevoegd. De ambitie is om de mooiste bestemmingen van ieder continent aan te kunnen bieden. Hierdoor blijft Indoor Skydive Roosendaal de virtual reality experience continu vernieuwen.



De énige plek in de Benelux

Indoor Skydive Roosendaal is de eerste en énige windtunnel in de Benelux waar je Indoor Skydive VR kunt ervaren. Bij Indoor Skydive Roosendaal staat innovatie hoog in het vaandel. Directeur, Nicky Broos: “In december 2006 openden wij als eerste indoor skydive center in de Benelux onze deuren. Sindsdien zijn wij continu op zoek naar vernieuwing voor de beleving voor onze gasten. Wij zagen dat virtual reality steeds meer met leisure wordt gecombineerd. Toen we in aanraking kwamen met de partij Tunnel Vision VR zijn we direct ingestapt. Op die manier blijven wij ontwikkelen. Komende jaren zullen wij alleen maar verder uitbreiden. Wij zijn klaar voor de toekomst!”



Ga voor meer informatie naar: https://indoorskydivevr.com/ of bekijk de teaser via https://indoorskydivevr.com/dubai/



Over Indoor Skydive Roosendaal

Indoor Skydive Roosendaal is het eerste indoor skydive centrum van de Benelux en is geopend sinds december 2006. Hier is het mogelijk om de unieke ervaring van een vrije val te beleven zonder uit een vliegtuig te springen. In een verticale windtunnel wordt door middel van 12 turbines een windsnelheid opgewekt, die voldoende is om op te zweven. Waar men buiten door de lucht heen valt, stuwen onze turbines deze langs je lichaam omhoog. Hierdoor wordt een vrije val gesimuleerd en vlieg je geheel vrij op de kracht van de wind. Al vanaf 4 jaar oud mag je komen indoor skydiven bij Indoor Skydive Roosendaal. Tijdens het indoor skydiven krijgt iedereen begeleiding van een professionele instructeur.



Website Indoor Skydive Roosendaal: https://indoorskydive.com/





Over Tunnel Vision VR

Tunnel Vision VR is opgericht met de ambitie om de thrill van skydiven te verplaatsen naar de veilige omgeving van een windtunnel. Het doel is om het voor iedereen mogelijk te maken om overal ter wereld te kunnen skydiven, maar dan vanuit je eigen lokale indoor skydive centrum in de buurt.



Website Tunnel Vision VR: https://tunnelvisionvr.com/