Buma Blaasmuziek Award 2018 voor Jacob de Haan

Jacob de Haan is de gelukkige winnaar van de Buma Blaasmuziek Award 2018. De onderscheiding wordt tijdens het Fanfare Repertoire Festival 2018, dat op 15 en 16 december in Akoesticum in Ede plaatsvindt, aan de componist uitgereikt. Tijdens het festival, georganiseerd door Centrum Repertoire Ontwikkeling Nederland, wordt tevens de internationale Buma Brass Award uitgereikt aan de Spaanse componist Oscar Navarro.



De Buma Blaasmuziek Award wordt jaarlijks toegekend aan een componist die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de blaasmuziek in Nederland en daarbuiten. De selectie en voordracht van kandidaten vindt plaats in nauw overleg met het Repertoire Informatie Centrum.



Tweede Award



Jacob de Haan (Heerenveen, 1959) dankt zijn uitverkiezing onder andere aan het zeer uitgebreide oeuvre, met meer dan honderd werken voor koor, harmonieorkest en fanfare, dat hij gedurende zijn carrière heeft opgebouwd. Momenteel is hij zelfs de meest uitgevoerde componist van Nederland en is één van zijn bekendste composities ‘Concerto d’Amore’ op YouTube in uiteenlopende uitvoeringen al vele miljoenen keren gestreamd. Zijn werken worden door een zeer breed publiek gewaardeerd, mede door de toegankelijkheid van de melodieën en goed gekozen harmonieën.



Veel van zijn composities, die wereldwijd worden uitgevoerd, komen voort uit speciale opdrachten van instanties en orkesten. Een recent voorbeeld hiervan is zijn werk ‘Grutsk’ dat in opdracht werd geschreven voor Leeuwarden als culturele hoofdstad 2018. Dat zijn werk niet onopgemerkt is gebleven blijkt onder andere uit zijn aanwezigheid bij RTL Late Night met Twan Huys, waar hij onlangs te gast om te praten over zijn werk componist. Bijzonder is dat Jacob de Haan dit jaar zowel de Buma Classical Award als de Buma Blaasmuziek Award heeft ontvangen. Dit is nog nooit eerder voorgekomen.



Fanfareorkest



De nominatie van Oscar Navarro (Alicante, 1981) voor de internationale Buma Brass Award is gebaseerd op zijn grote populariteit als componist voor harmonieorkesten, hoewel hij wereldwijd nog meer bekend is als componist voor films en symfonische muziek. Hij studeerde in Amerika op het gebied van filmmuziek onder andere bij Christoher Young en Pete Anthony en ontving hij een aantal prestigieuze awards voor zijn werk. Ook opvallend zijn de solowerken die hij schreef voor klarinet en hobo.



Zijn werk ‘Libertadores’ wordt door veel orkesten over de gehele wereld geprogrammeerd en het was dan ook dit werk dat tijdens het laatste Wereld Muziek Concours opviel in een instrumentatie voor fanfareorkest. De interesse voor het fanfareorkest werd hierdoor bij de componist opgewekt. Dit heeft ook geleid tot zijn besluit om in de nabije toekomst werken voor fanfareorkest te componeren. Dit is tevens de reden dat dit werk geprogrammeerd staat voor het Fanfare Repertoire Festival 2018.