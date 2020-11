Amstelring en Gemeente Haarlemmermeer ondertekenen intentieverklaring nieuwbouw Bornholm

Op 12 november tekent Amstelring een overeenkomst met de gemeente Haarlemmermeer voor de herontwikkeling van het woonzorgcentrum Bornholm & Eijkenhove en het terrein eromheen. Amstelring wil het huidige woonzorgcentrum vervangen door nieuwbouw met ruimte voor voorzieningen voor de hele wijk Bornholm. Het plan is om naast een nieuw woonzorgcentrum, ook woningen en faciliteiten voor de buurt te ontwikkelen. Kortom: een nieuw stuk Bornholm voor iedereen.



Het huidige woonzorgcentrum Bornholm & Eijkenhove is op leeftijd. Het voldoet niet meer aan de wensen van vandaag en morgen. Ook heeft het gebouw groot onderhoud nodig. Daarom zijn er plannen voor een nieuw woonzorgcentrum en het opnieuw inrichten van het terrein. De nieuwbouw biedt faciliteiten om bewoners in Bornholm met elkaar te verbinden. Jong en oud, ongeacht inkomen of afkomst.



Samen aan de slag



Bornholm is een wat oudere wijk in Hoofddorp, waar op het gebied van wonen verbeteringen mogelijk zijn. Stichting Amstelring Groep, de Gemeente Haarlemmermeer, woningcorporatie Ymere en de wijkraad Bornholm zijn vorig jaar een samenwerking gestart: de gebiedscoalitie. Doel is met elkaar werken aan de verbeterpunten in de wijk Bornholm. De herontwikkeling van het terrein van woonzorgcentrum Bornholm & Eijkenhove is een eerste initiatief. De coalitie heeft mooie plannen waar de inwoners van de wijk zelf ook een bijdrage aan kunnen leveren.



De stappen van de nieuwbouw



De nieuwbouwplannen van het woonzorgcentrum zitten nog in de beginfase, dus de definitieve planning voor de nieuwbouw is er nog niet. Wel weten we wat de stappen van de nieuwbouw zijn. Naar verwachting is de nieuwbouw rond 2028 klaar.



Bijeenkomst buurtbewoners



In februari 2021 vindt een bijeenkomst voor buurtbewoners plaats. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: nieuwbouwbornholm@amstelring.nl.