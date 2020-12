Persbericht: Overname Drimble.nl door Matrixian Group

Amsterdam - Drimble en Matrixian Group maken vandaag bekend dat ze overeenstemming hebben bereikt over de overname van Drimble.nl door Matrixian Group. Met de bundeling van deze twee informatiebedrijven ontstaat een sterk en complementair portfolio van nieuws, informatie en data-analyse diensten.



Drimble.nl is de grootste hyperlocal informatie-website van Nederland, met een bereik van meer dan 3.2 miljoen unieke bezoekers en 12 miljoen pageviews per maand. Het bedrijf is tevens eigenaar van newschamber.com, een equivalent van Drimble.nl gericht op de USA, en bereikt met de Spot On-merken zoals spotonflorida.com maandelijks honderdduizenden unieke bezoekers.



Luke Liplijn, CEO Matrixian Group: “Ik ben heel blij met de overname van Drimble.nl. Dit is een belangrijke versterking van onze onderneming, door deze overname ontstaat een win-win. Allereerst versterken de enorme databases van Drimble de huidige producten van Matrixian zoals het Avix woningwaardemodel, de 10 jaar aan historie met bouwvergunningen en bestemmingsplannen zijn een mooie voorspeller voor de woningwaarden die we nu al leveren aan vastgoedprofessionals en financiële instellingen. Ook de vele 112-meldingen en woninginbraken zullen een upgrade zijn voor onze Urban Intelligence-oplossing, zo wordt het mogelijk om op buurtniveau nauwkeurig te voorspellen hoe groot de kans is op een inbraak. Een tweede win is dat we met de kennis van Matrixian en de data van Drimble ook nieuwe informatiediensten kunnen aanbieden. Sommige diensten zullen gratis zijn andere diensten voor de zakelijke markt betaald. Deze overname geeft ons op meerdere vlakken een gigantische sprong vooruit. Samen hebben we synergie en grotere slagkracht.



Betrouwbare informatie diensten leveren gebaseerd op (open) data, en liefde voor het beschikbaar maken van informatie op lokaal niveau, dat is wat Matrixian Group met Drimble.nl verbindt. Onze beide bedrijven verzamelen al een decennia dagelijks informatie over bedrijven, adressen en buurten, het past in de strategie van Matrixian om meer informatiediensten aan te bieden aan de klein zakelijke markt en consumenten. Daar gaan we in investeren. We hebben op dit gebied inmiddels goede ervaring opgedaan met onze woninginformatie producten. We hopen dat dit, samen met de expertise en het bereik van Drimble, tot mooie nieuwe digitale producten gaat leiden.



Nieuws- en informatieplatform Drimble.nl is een toevoeging op ons aanbod van informatiediensten maar zal als zelfstandig bedrijf gaan opereren. De inbreng van de databronnen en data science-kennis van Matrixian geeft Drimble de slagkracht om te groeien tot een nog waardevoller nieuws- en informatieplatform. Drimble is voor vele Nederlanders een geliefd platform waar men zich laat informeren over nieuws en ontwikkelingen in de buurt en over bedrijven. Deze domeinen van Drimble.nl sluiten goed aan bij Matrixian.”



Jan Litjens, oprichter en directeur van Drimble.nl: “Ik ben trots op het werk dat is gedaan afgelopen elf jaar. Er staat een prachtig hyperlocal nieuws- en informatieplatform met sterke content, waarmee we onderscheidende diensten aan consumenten en bedrijven leveren. Het aantal unieke bezoekers en pageviews is de afgelopen jaren fors gestegen. We zijn inmiddels de meest complete informatiesite van Nederland gelet op het aantal informatie- en nieuwsbronnen die we dagelijks monitoren. Daarmee is een goede basis voor de toekomst neergezet. Ik ben ervan overtuigd dat, als onderdeel van Matrixian Group, Drimble.nl haar groeiambities volledig gaat waarmaken.”



Matrixian Group is een datatechnologiebedrijf en werkt voor organisaties en instellingen in zowel de commerciële- als publieke sector. Door het slim combineren, modelleren, analyseren en visualiseren van (open) data levert Matrixian haar opdrachtgevers waardevolle inzichten en producten waarmee (maatschappelijke) problemen kunnen worden verholpen en een slimme, duurzame en veilige leefomgeving kan worden gerealiseerd. Bij het bedrijf werken 26 medewerkers, grotendeels met standplaats Amsterdam. De overname van Drimble.nl door Matrixian Group is gefinancierd door NLInvesteert.