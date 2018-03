Wil je écht invloed op het gedrag van je puber? Stop met complimenten!

Opvoedkundige Marina van der Wal daagt ouders van pubers uit om deel te nemen aan DopApril, de online OpvoedChallenge voor ouders van pubers. De start is op 1 april.



Het uitgangspunt: stop met complimenten geven.



In dertig dagen levert deze OpvoedChallenge een gezelliger sfeer in huis op, meer contact, minder gezeur en betere schoolresultaten. Onderzoek onder ouders die eerder meededen bevestigd dit.



Complimenten zijn ruk: positieve aandacht geven werkt vele malen beter



DopApril is een samenvoeging tussen Dopamine en April; dopamine, het gelukshormoon dat onder andere vrijkomt bij het ontvangen van positieve opmerkingen. Van der Wal’: ‘het zal niemand ontgaan dat er steeds meer aandacht besteed wordt aan de positieve effecten van optimistisch in het leven staan. Kinderen die in deze tijd opgroeien krijgen meer complimenten op één dag dan onze grootouders tijdens hun hele kindertijd. Tegelijkertijd worden ouders ook gewaarschuwd voor de valkuil van narcisme en negatieve kanten van het (te veel) geven van complimenten: kinderen die aan verwachtingen willen voldoen liegen eerder en als iets mislukt, is het voor kinderen ook lastiger om de motivatie op te brengen om iets nog een keer te proberen. Bijvoorbeeld die vier voor Engels ophalen. Hoe gaan ouders op een realistische, evenwichtige manier om met het principe ‘positief opvoeden’, complimenten geven, motiveren en regels en grenzen stellen? Daar gaat deze maand over.’



Voor wie is DopApril?



De OpvoedChallenge is voor álle ouders van pubers ontwikkeld: voor de ouders die nieuwsgierig zijn naar de ontwikkeling in deze levensfase van hun kind tot de ouders die zich wel zorgen maken en extra aandacht willen besteden aan de ontwikkeling.



Verbetering op alle gebieden in het leven van ouders (en pubers)



De resultaten van voorgaande jaren laten zien dat meedoen veel langer effect heeft op gezinnen dan de 30 dagen die de OpvoedChallenge in april telt.



De effecten gaan precies over de 4 punten waar ouders van pubers mee worstelen:



-het gedrag van kinderen verandert in positieve zin;



-Ouders zien (veel) meer positief gedrag van hun kind;



-Er ontwikkelt zich een betere relatie tussen ouders en pubers;



-Ouders krijgen meer vertrouwen in hun puberende kinderen;





De cijfers op een rijtje:



Sinds 2013 hebben ruim 3500 ouders aan deze OpvoedChallenge meegedaan.



60% van de deelnemende ouders ondervindt geen opvoedproblematiek.



53% neemt deel omdat er verlangt wordt naar een betere relatie met het kind.



90% van de deelnemers meldt na afloop dat deelname aan de maand DopApril een positief effect heeft gehad op het gezin.



25% van de deelnemers meldt dat het opvoeden van hun puber ná DopApril 'minder zwaar' is of zelfs als 'leuker' ervaren wordt.



20% van de deelnemende vaders geven aan dat ze opvoeden na deze maand als ‘minder zwaar’ ervaren.



6% van de vaders geeft zelfs aan dat zij opvoeden als leuker zijn gaan beschouwen.



97% van de inschrijvingen worden gedaan door vrouwen; veel ouders doen samen mee.



51% van de deelnemers geeft aan in de toekomst nog een keer mee te willen doen.



45% overweegt nogmaals deel te nemen.



Hoe DopApril werkt



Deelnemers krijgen elke dag een mailtje met een videoboodschap met informatie. Dagelijks is er een persoonlijke opdracht en een groepsopdracht die ouders in de besloten community maken. Van der Wal reageert iedere dag en geeft ook persoonlijk tips aan ouders.



Naast de mailtjes met informatie en opdrachten krijgen deelnemers ook de mogelijkheid om een aantal webinars te volgen. Opgeven kan tot uiterlijk 31 maart om 24.00 uur.



DopApril is gericht op ouders met kinderen van 10 t/m 17 jaar maar ook met jongere en/of oudere kinderen kan worden deelgenomen.



Voor opgave en info: https://dopapril.nl/