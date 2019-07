App verwijst 188 verzekerden CZ urgent door voor mogelijke huidkanker

E-Healthtoepassing draagt bij aan vroegtijdige herkenning van huidkanker



188 verzekerden CZ met spoed verwezen naar arts voor mogelijke huidkanker



Zorgverzekeraar CZ biedt sinds begin dit jaar aan haar verzekerden een medische app om huidkanker op te sporen, SkinVision. Het gaat om een klinisch gevalideerde medische toepassing die met betrokkenheid van Nederlandse dermatologen is ontwikkeld en wordt geëvalueerd. Inmiddels is de app 50.000 keer geraadpleegd en heeft de app 188 keer geadviseerd met spoed naar een arts te gaan. In 112 gevallen was minstens één ervaren dermatoloog van SkinVision 90 procent zeker van de diagnose huidkanker.



Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker en het aantal nieuwe gevallen stijgt nog ieder jaar. Veel mensen weten niet goed waar ze op moeten letten bij het controleren van de huid. Als gevolg hiervan worden huisartsen steeds vaker geraadpleegd voor verdachte huidafwijkingen; zo blijkt ook uit onderzoek (Koelink et al 2015, https://www.henw.org/artikelen/steeds-meer-verdach... ). Met de SkinVision-app kunnen verzekerden sinds dit jaar, als ze twijfelen of een huidplekje kwaad kan of niet, een beoordeling hiervan krijgen zonder dat ze een afspraak hoeven te maken bij de huisarts. Directeur Zorg van CZ Joël Gijzen: “Technologie kan een steeds grotere rol spelen in de zorg. We begrijpen dat het best spannend is zo’n nieuwe technologie die werkt op basis van algoritmes te omarmen. Zowel voor de arts als de patiënt. Bij verdenking op huidkanker werkt SkinVision overigens met een extra toets door dermatologen. Wat ik merk is dat een enkele huisarts en dermatoloog sceptisch is maar gelukkig zien steeds meer verzekerden en zorgverleners de toegevoegde waarde die technologie kan hebben voor de zorg. Dit kan de patiënt echt helpen en de huisarts ontlasten. CZ steunt initiatieven die de eerste en tweede lijn kunnen ondersteunen, en zo de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit houden. Vanuit die doelstelling werken we dan ook samen met SkinVision. Wij zullen als CZ de werking en validiteit van het systeem monitoren.’ Er zijn diverse wetenschappelijke studies die in gaan op de betrouwbaarheid van de app. Hierbij een link naar het meest recente artikel (11 juli 2019) dat in gaat op de ontwikkeling en verbetering van het algoritme https://derma.jmir.org/2019/1/e13376/ .



Hoe werkt het? Zelf je huid checken met je smartphone



Gebruikers kunnen via de app op hun smartphone een huidafwijking laten analyseren door het algoritme en ontvangen direct een laag, laag met symptomen of hoog risicobeoordeling. SkinVision heeft een dermatologieteam die een continue kwaliteitscontrole uitvoert op de uitkomst van het algoritme. Daarnaast wordt met onafhankelijke onderzoekers samengewerkt om de kwaliteit en doorontwikkeling te borgen. Indien daar aanleiding toe is, krijgt de gebruiker advies over de te nemen volgende stappen zoals het bezoeken van een arts of het blijven monitoren van het plekje.



Er eerder bij zijn



Inmiddels wordt de app niet alleen door verzekerden maar ook door huisartsen gebruikt en aangeboden aan hun patiënten. Jasper Schellingerhout, huisarts bij Het Huisartsenteam De Keen, is enthousiast over inzet van e-Health en het gebruik van SkinVision. Het Huisartsenteam De Keen biedt SkinVision sinds 2 maanden aan in de app van hun online portaal. Jasper: ‘Als mensen zich ongerust maakten over een huidplekje was, tot enkele maanden geleden, hun enige optie om dit te laten beoordelen door de huisarts. Met SkinVision hebben mensen nu de mogelijkheid om dit zonder bezoek aan de huisarts te doen. De app doet eigenlijk de triage en vangt mensen af waarbij het huidplekje onschuldig is. Voordeel voor de patiënt is dat ze snel en gemakkelijk een beoordeling krijgen en voordeel voor de huisarts is dat er minder mensen op het spreekuur komen voor beoordeling van een huidplekje. SkinVision en vergelijkbare apps zouden daarmee een oplossing kunnen bieden voor de steeds zwaarder belaste huisarts(enzorg).’